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2022-07-17
ЗСУ знищили ворожі бази на узбережжі популярного українського курорту на Херсонщині
У пансіонаті ворог облаштував штаб, казарми і склад.
© Типове Лазурне/Telegram
Збройні Сили України знищили ворожі бази в курортному селищі Лазурне на Херсонщині. Про це в Телеграм повідомляє
"Ранок не ранок, без смаженої русні. Тим більше, якщо горить і вибухає черговий "склад із селітрою і гуманітаркою". Цього разу багато вибухів доноситься з боку Лазурного", - йдеться у поавідомленні.
Лія Ільченко, ZN.ua