ЗСУ знищили ворожі бази на узбережжі популярного українського курорту на Херсонщині

Збройні Сили України знищили ворожі бази в курортному селищі Лазурне на Херсонщині. Про це в Телеграм повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ .

"Ранок не ранок, без смаженої русні. Тим більше, якщо горить і вибухає черговий "склад із селітрою і гуманітаркою". Цього разу багато вибухів доноситься з боку Лазурного", - йдеться у поавідомленні.