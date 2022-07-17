ЗСУ знищили ворожі бази на узбережжі популярного українського курорту на Херсонщині

У пансіонаті ворог облаштував штаб, казарми і склад.

ЗСУ знищили ворожі бази на узбережжі популярного українського курорту на Херсонщині
© Типове Лазурне/Telegram

Збройні Сили України знищили ворожі бази в курортному селищі Лазурне на Херсонщині. Про це в Телеграм повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"Ранок не ранок, без смаженої русні. Тим більше, якщо горить і вибухає черговий "склад із селітрою і гуманітаркою". Цього разу багато вибухів доноситься з боку Лазурного", - йдеться у поавідомленні.


Лія Ільченко, ZN.ua





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