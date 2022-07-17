Кандидат в прем’єри Британії для The Telegraph: Ось чому я взяла біженця з України до себе додому

Неспровоковане вторгнення Владіміра Путіна в Україну шокувало світ. Але воно також пожвавило Захід.

«Ставши прем’єр-міністром, я збільшу зусилля, націлені очолити західну відповідь на цю жорстоку агресію і подбаю, щоб наші українські друзі, зрештою, добилися своєї свободи. На посаді прем’єр-міністра я завжди буду протистояти хуліганам», - пише в статті для The Telegraph член британського парламенту від Консервативної партії Пені Мордонт, яка входить до числа британських політиків, охочих замінити Бориса Джонсона на посаді голови уряду Великої Британії.

«Як і тисячі інших людей, я прийняла біженця з України до себе додому. Для мене стійка і непохитна відданість - це не лише про політику, а й про особисте. Впродовж останніх місяців народ цієї країни виступив на підтримку України теж. Моя команда у Портсмуті працювала з українським посольством і Центром громадянського суспільства над запуском кампанії зі збору засобів, яка зверталася до людей і місцевого бізнесу. Я особисто бачила щедрість духу нашої нації», - додала вона.