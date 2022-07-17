Окупанти взяли в Україні оперативну паузу: карта бойових дій та прогноз ISW

Припинення оперативної паузи окупантів РФ , швидше за все, не призведе до серйозного збільшення наземних атак на території всієї України. Разом з тим, продовжуватимуться наземні штурми, зосереджені на напрямках Слов'янськ-Сіверськ-Бахмут, інформує Апостроф .

До таких висновків дійшли аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW), які поділилися черговим звітом на власному сайті.

Як і передбачали раніше американські аналітики, у Міноборони РФ оголосили, що "оперативна пауза закінчилася 16 липня". Голова оборонного відомства країни-окупанта Сергій Шойгу дав наказ командувачу Південної групи генерала Сергія Суровікіна і командувача Центральної групи генерал-полковника Олександра Лапіна посилити наступальні дії в усіх напрямках в Україні. Проте темп відновлення настання окупантів, швидше за все, незабаром коливатиметься.

У суботу, 16 липня, війська РФ зробили менше наземних ударів у всіх напрямках, ніж днем раніше, але посилили артилерійські та ракетні удари в Україні.

Міністр РФ зазначив, що Суровікін і Лапін продовжать командувати силами на східному напрямку, хоча для концентрації сил таких розмірів достатньо лише одного командувача високого рівня.

Кремль не може використовувати оперативну паузу для реорганізації своєї військової командної структури і його рішення зберегти натомість спеціальну командну структуру американські аналітики вважають дивним.

"Очевидне подвійне командування двох дуже високопоставлених генералів операціями на дуже невеликій території може перешкодити російським операціям надалі", - йдеться у звіті ISW.

Аналітики США також зазначили, що удари HIMARS по складах боєприпасів окупантів, тилових підрозділів та пунктів управління, швидше за все, принижують можливості артилерійських кампаній РФ . Українські офіційні особи підтвердили, що поставлений Сполученими Штатами Америки HIMARS прибув до України 23 червня. Українські оператори використали його для ураження кількох цілей ворога, особливо складів боєприпасів, із 25 червня. Знищення цих складів боєприпасів, мабуть, погіршило здатність російських військ витримувати масований артилерійський вогонь вздовж лінії фронту.

Крім того, аналітики доклали нові карти ведення бойових дій після повномасштабного вторгнення. РФ