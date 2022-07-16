У Литві розчаровані рішенням Єврокомісії щодо Калінінграда: "Брюссель здався"

У Литві розчаровані рішенням Єврокомісії щодо Калінінграда: "Брюссель здався"

Єврокомісія видала рекомендації щодо транзиту підсанкційних товарів до Калінінграда. Там вказано, що він заборонений автотранспортом, проте можливий тим самим маршрутом залізницею.

Депутат Європарламенту від Литви Пятрас Ауштрявічюс прокоментував 24 каналу, що ставиться до цього роз?яснення дуже критично.

Він зазначив, що на думку деяких правознавців Єврокомісія перевищила свою компетенцію. Адже це роз?яснення йде всупереч регламенту, який є основним документом.

"Ми намагаємося зробити все, щоб Єврокомісія ще раз пояснила свої аргументи чи правові передумови, чому таке рішення зроблено", – зазначив Ауштрявічюс.

На думку депутат Європарламенту, Брюссель "здався" цьому інформаційному тероризму, крику зі сторони москви.

еврокомиссия

"Здався Брюсель та деякі столиці. В тому числі Берлін, тому що висловлювання Шольца були напряму пов?язані з тим, що "треба знаходити рішення, компроміс". Раз так заговорив Берлін, в Брюселі почали прислуховуватися, що ж потрібно зробити",– пояснив Пятрас Ауштрявічюс.

"В тому роз?ясненні говориться про те, що санкційні товари неповинні надходити на спільний ринок Євросоюзу. Водночас вони пропонують залізничні колії. Хіба залізничні колії вже не входять в склад митного союзу?", – зазначив Ауштрявічюс.

поезд


Алексей Ионов, politeka.net





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