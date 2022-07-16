Студентка закликала прийняти росію з добром та поплатилася: деталі скандалу на Київщині

У Білій Церкві на Київщині одна зі студенток написала в соцмережі Інстаграм пост із закликом прийняти ворога (тобто росію) з добром.

Як повідомляють в університеті , її відрахували.

Необачну посаду написала студентка 4 курсу, яка навчалася на факультеті ветеринарної медицини у найбільшому місті Київської області – Білій Церкві. Вона написала, що не їсть м'яса, не підтримує вбивства та війну.

Дівчина написала, що це її перша посада про політику, і він одразу привів для неї до великих наслідків. Студентку відрахували із Білоцерківського національного аграрного університету.