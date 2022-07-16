Студентка закликала прийняти росію з добром та поплатилася: деталі скандалу на Київщині

Студентка закликала прийняти росію з добром та поплатилася: деталі скандалу на Київщині

У Білій Церкві на Київщині одна зі студенток написала в соцмережі Інстаграм пост із закликом прийняти ворога (тобто росію) з добром.

Як повідомляють в університеті , її відрахували.

Необачну посаду написала студентка 4 курсу, яка навчалася на факультеті ветеринарної медицини у найбільшому місті Київської області – Білій Церкві. Вона написала, що не їсть м'яса, не підтримує вбивства та війну.

Дівчина написала, що це її перша посада про політику, і він одразу привів для неї до великих наслідків. Студентку відрахували із Білоцерківського національного аграрного університету.

Було скликане термінове засідання керівництва вишу, на якому було ухвалено таке рішення. Також виш повідомив про пост студентки СБУ та поліцію. В даний час сторінка студентки в мережі Інстаграм недоступна і, мабуть, видалена.


Алексей Ионов, politeka.net





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