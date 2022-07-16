Окупанти бояться зберігати боєприпаси на складах, одразу везуть на передову — Гайдай

Російські окупанти перестали зберігати боєприпаси на складах, оскільки бояться ударів українських артилеристів. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Крім того, за його словами, Луганщина продовжує тримати оборону.

«Можемо констатувати, що кількість обстрілів значно зменшилася. Через знищення українськими артилеристами ворожих складів БК в тилу, росіяни тепер працюють «з коліс» - тобто більше не зберігають боєприпаси на складах, а одразу везуть на фронт машинами», - заявив Гайдай.

Він додав, що загарбники мають проблеми з логістикою, а це, своєю чергою, грає на користь України.

«Якщо раніше окупанти мали значну перевагу у вогневому впливі, то тепер завдяки західній зброї ми надолужили і стали сильнішими. Високоточні влучання по складах це підтверджують», - заявив голова ОВА.

Гайдай також зазначив, що Луганська ОВА нині зосереджена на допомозі військовим та жителям Луганщини, які стали переселенцями.

«Майже щодня відкриваємо в різних областях країни гуманітарні хаби для наших людей. Там можна отримати гумдопомогу та проконсультуватися щодо нагальних питань», - повідомив Гайдай.

Крім того, ОВА намагається відновлювати роботу медичних закладів, аби люди мали можливість отримувати ліки безкоштовно.

«Поновили кампанію з вакцинації проти коронавірусу; активно працюємо над вирішенням найголовнішої проблеми - забезпеченням наших переселенців житлом», - додав Гайдай.