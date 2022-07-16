Ізраїль обстріляли із сектору Гази через декілька годин після візиту Байдена — ABC News
Схоже, що приїзд американського лідера на Близький схід сподобався не всім, інформує
Напруження між Ізраїлем та Палестиною, яке зросло в останні місяці, спало напередодні та під час триденної поїздки Байдена до Ізраїлю та на Західний берег Йордану. Зокрема, президент США зустрівся з палестинським колегою Махмудом Аббасом у місті Віфлеєм.
Незважаючи на добрі наміри очільника Білого Дому, ХАМАС відкинув висловлювання Байдена про співчуття палестинцям, назвавши Сполучені Штати «партнером в агресії проти нашого народу». Рух також розкритикував Аббаса за зустріч із Байденом і повторну підтримку процесу досягнення миру з Ізраїлем.
Нагадаємо, що ХАМАС не визнає Ізраїль. З моменту силового захоплення Гази в 2007 році бойовики та Ізраїль брали участь у чотирьох кровопролитних війнах один проти одного. Їх результатом стала загибель тисяч мирних жителів з обох боків.