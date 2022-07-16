Європол розкрив міжнародну злочинну мережу з переправлення мігрантів до ЄС через Білорусь

Членів угруповання, які сприяли штучній міграційній кризі, заарештовано, інформує ZN.ua.

Європол розкрив міжнародну злочинну мережу з переправлення мігрантів до ЄС через Білорусь
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Європейське міжнародне поліцейське агентство (Європол) розкрило злочинну мережу, яка займалася таємною переправкою мігрантів із Близького Сходу до країн Європи через білоруську територію, повідомляє “Радіо Свобода”.

У справі заарештовано одинадцять осіб, які проживали у Німеччині, Великій Британії та Польщі. За даними Європолу, їм вдалося нелегально ввезти до Євросоюзу 622 особи, кожна з яких платила за "послуги" від 10 000 до 13 000 євро.

Як заявляє слідство, більшість мігрантів були з Іраку. Першим перевалочним пунктом на їхньому шляху була Туреччина. Звідти вони літаками прилітали до Москви під виглядом туристів. З Москви їх доставляли до Мінська чи Гродно, а потім через Польщу чи Литву — до Німеччини. В агентстві наголошують, що транспортування мігрантів часто проводилося в умовах, небезпечних для здоров'я та життя.

Розслідування вели спільно поліцейські Великобританії, Німеччини, Польщі, Литви та Естонії. Їм удалося встановити 99 епізодів нелегального трафіку мігрантів. Дохід групи від них може становити близько семи мільйонів євро.


Юлія Мельничук, ZN.ua





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