Ворог зранку обстріляв Сумщину. У двох громадах понад 20 мінометних «прильотів»

В ОВА повідомили, чи є загиблі та поранені.

Ворог зранку обстріляв Сумщину. У двох громадах понад 20 мінометних «прильотів»
© Facebook / голова Сумської ОДА Дмитро Живицький

Ніч на 15 липня на Сумщині була тихою, хоч і з тривогами, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. Однак, вже зранку російські окупанти обстріляли область із мінометів, всього зафіксовано понад два десятки «прильотів».

Зокрема, у Шалигінській громаді після сьомої ранку зафіксовано п’ять ворожих мінометних «прильотів». Вдруге ворог обстріляв громаду о пів на дев’яту ранку, як результат ще 10 «прильотів», інформує ZN.ua.

Крім того, о пів на восьму ранку окупанти обстріляли Есманську громаду. Там зафіксовано шість «прильотів»,

«Жертв та руйнувань немає», – повідомив Живицький.





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