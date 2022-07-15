Ворог зранку обстріляв Сумщину. У двох громадах понад 20 мінометних «прильотів»

Ніч на 15 липня на Сумщині була тихою, хоч і з тривогами, повідомив голова ОВА Дмитро Живицький. Однак, вже зранку російські окупанти обстріляли область із мінометів, всього зафіксовано понад два десятки «прильотів».

Зокрема, у Шалигінській громаді після сьомої ранку зафіксовано п’ять ворожих мінометних «прильотів». Вдруге ворог обстріляв громаду о пів на дев’яту ранку, як результат ще 10 «прильотів», інформує ZN.ua .

Крім того, о пів на восьму ранку окупанти обстріляли Есманську громаду. Там зафіксовано шість «прильотів»,

«Жертв та руйнувань немає», – повідомив Живицький.