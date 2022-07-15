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2022-07-15
Ворог зранку обстріляв Сумщину. У двох громадах понад 20 мінометних «прильотів»
В ОВА повідомили, чи є загиблі та поранені.
© Facebook / голова Сумської ОДА Дмитро Живицький
Ніч на 15 липня на Сумщині була тихою, хоч і з тривогами,
Зокрема, у Шалигінській громаді після сьомої ранку зафіксовано п’ять ворожих мінометних «прильотів». Вдруге ворог обстріляв громаду о пів на дев’яту ранку, як результат ще 10 «прильотів», інформує
Крім того, о пів на восьму ранку окупанти обстріляли Есманську громаду. Там зафіксовано шість «прильотів»,
«Жертв та руйнувань немає», – повідомив Живицький.
Юлія Москаленко, ZN.ua