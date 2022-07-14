Як українцям без прописки отримати статус переселенця

Українці, які змінили місце проживання, можуть набути статусу внутрішньо переміщеної особи (ВПО) навіть без офіційної реєстрації на новому місці. Це можна зробити після переїзду, маючи при собі документи, що підтверджують факт проживання за новою адресою.

Стало відомо, як українцям без прописки отримати статус переселенця

Такими документами можуть бути:

  • військовий квиток із відомостями про проходження військової служби;
  • трудова книжка із записами про трудову діяльність;
  • документ, що підтверджує право власності на рухоме чи нерухоме майно;
  • свідоцтво про базову загальну середню освіту, атестат про повну загальну середню освіту, документ про професійно-технічну освіту, документ про вищу освіту (науковий ступінь);
  • довідка з місця навчання;
  • медичні документи;
  • фотографії, відеозаписи та ін.
Стало відомо, як українцям без прописки отримати статус переселенця

У Мін'юсті повідомили, що ВПО після зміни місця проживання потрібно звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення або уповноваженої особи виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/центру надання адміністративних послуг (у період дії військового стану) та надати вищезазначені докази, щоб підтвердити факт проживання на території, на якій був переїзд. За статистикою, кількість внутрішньо переміщених осіб із початку війни перевищує 8 млн осіб. Щоб отримати державну та міжнародну грошову допомогу, ці громадяни мають оформити статус ВПО.

Подати заявку на оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи українці також можуть у "Дії".

Раніше повідомлялося, кому із переселенців доведеться повернути частину виплат державі.


Лобанова Єлизавета, Тудей





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