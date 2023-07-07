Глава Міноборони Естонії вважає, що Україні буде важко отримати запрошення до НАТО на саміті
Естонія клопоче, щоб Україна отримала чітку “дорожню карту”.
Міністр оборони Естонії Ханно Певкур вважає, що Україні буде важко отримати запрошення на вступ до НАТО на саміті Альянсу у Вільнюсі, який відбудеться наступного тижня. Про це він заявив в інтерв'ю Vikerraadio, повідомляє
"Запрошення України до членства може бути складним. Війна ще не закінчилася. Естонія клопоче, щоб Україна отримала чітку дорожню карту. Це те, що посли НАТО формулюють та готують на щоденній основі”, - сказав Певкур.
“Ми сподіваємося, що до Вільнюса вона (дорожня карта - ред.) буде готова. Якщо ні, цілком можливо, що глави держав почнуть доопрацьовувати її на місці", - додав міністр.
За його словами, Естонія вирушить до Вільнюса з пропозицією того, що витрати на національну оборону країн Альянсу повинні становити понад два відсотки.
"Цей рівень має бути нижньою межею, а не метою", - наголосив Певкур.
Україна сподівається, що нарешті отримає "чіткий сигнал" про те, що врешті-решт приєднається до Альянсу і це закріпить її в інфраструктурі безпеки Заходу та відправить сигнал Москві. Але за даними WP, союзники по НАТО досі ведуть переговори про те, що саме запропонувати Києву.