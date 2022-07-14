Politico: Не варто сподіватися, що поїздка Байдена в Саудівську Аравію обвалить ціни на нафту
Тиск американського президента навряд чи переконає лідерів королівства закачати на світовий ринок більше барелів, інформує
Президент Джо Байден наполягає, що його поїздка в Саудівську Аравію переслідує всі можливі цілі: від посилення безпеки в регіоні до координації політики з королівством. Але насправді лідеру США потрібна єдина річ, яку він не може отримати - більше нафти.
Тиск Байдена, швидше за все, не переконає владу Саудівської Аравії закачати більше барелів на світові ринки, ціни на яких змусили галон пального подорожчати до 5 доларів, - пише
Тож адміністрація Байдена обіцяє, що увага Байдена буде зосереджена на «більшому», ніж енергетика.
«Ми сподіваємося просувати наші інтереси в широкому спектрі питань: від тероризму до кліматичних змін і Ірану. Саме для цього потрібна поїздка президента», - пояснив Politico неназваний високопоставлений чиновник адміністрації.
Видання пише, що цей чиновник визнав, що питання нафти неминуче доведеться підняти як під час дискусій Байдена з урядом Саудівської Аравії, так і під час зустрічі з представниками п’яти країн Перської затоки, яка пройде в неділю. Особливо зважаючи на те, що глобальні енергетичні ринки переживають потрясіння після рішення Росії вторгнутися в Україну.
«Ми точно розраховуємо виділити час на обговорення з Радою співробітництва арабських держав Перської затоки і з представниками Саудівської Аравії питання енергетичної безпеки», - сказав виданню американський чиновник.