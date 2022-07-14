Covid-19 забирає людські життя: ВООЗ закликала людство знову вдягнути маски

Після нетривалої літньої паузи, пандемія #Covid-19# знову пішла в наступ. Кількість летальних наслідків цієї хвороби росте день при дні. Через це Всесвітня організація охорони здоров'я закликала людство знову повернутись до методів профілактики і маскового режиму.

У світі зростає смертність від COVID-19: ВООЗ закликала людство знову вдягти маски

"Я стурбований зростаючою тенденцією смертності від коронавірусу і тим, що кількість випадків продовжує зростати. Це створює додаткове навантаження на і так вже перевантажені системи охорони здоров’я та медичних працівників", - повідомив генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Адхан Гебрейєсус.

За словами очільника ВООЗ, планетою зараз розповсюджується декілька підвидів штаму Омікрон, який панував ще в минулому сезоні. Однак у цих підвидів з'явилися нові небезпечні мутації.

У світі зростає смертність від COVID-19: ВООЗ закликала людство знову вдягти маски

Найбільше медиків непокоїть підваріант Омікрона – BA.2.75, який отримав назву Цезар. Його вперше було виявлено у травні цього року на території Індії. Він агресивніший за свого попередника і частіше призводить до важких наслідків.

Отже, аби уповільнити розповсюдження небезпечної інфекції, людство має згадати і відновити всі профілактичні заходи, які були відпрацьовані у боротьбі з ковідом. В першу чергу це – масковий режим, провітрювання приміщень, уникання великих скупчень людей, а також дотримання протоколів тестування і лікування захворювання.

Нагадаємо, інкубаційний період коронавірусу зазвичай становить до 14 днів. Отже людина може бути вже інфікована, але ще не знати про це і встигнути до появи перших симптомів інфікувати багато людей зі свого оточення. Саме тому носіння маски – один із головних і найбільш дієвих методів профілактики #Covid-19#.


Марченко Любов, Тудей





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