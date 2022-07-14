Понад 40 країн підтримали позов України проти РФ у Міжнародному суді ООН

У спільній заяві країни знову закликали Росію негайно припинити війну проти України, інформує ZN.ua.

Понад 40 країн світу, зокрема, Велика Британія, Німеччина, Франція, Італія, США, Японія, Австралія, а також влада Євросоюзу, підтримали позов України проти Росії в Міжнародному суді ООН. Про це свідчить спільна заява, опублікована на сайті Єврокомісії.

«Ми заявляємо про нашу підтримку заяви України про порушення справи проти Російської Федерації в Міжнародному суді відповідно до Конвенції 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього, яка має на меті встановити, що Росія не має законних підстав для вчинення військових дій в Україні на підставі необґрунтованих звинувачень у геноциді», - йдеться у заяві.

Країни знову закликали Росію негайно припинити війну проти України, як того вимагає постанова суду від 16 березня 2022 року. Також країни наголосили на важливості цього судового процесу.

У спільній заяві зазначається: якщо Росія не виконає рішення суду від 16 березня, це буде вважатися ще одним порушенням міжнародного права.

«Ми ще раз наголошуємо, що Росія повинна відповідати за свої дії. У зв’язку з цим ми вважаємо, що порушення Росією міжнародного права тягне за собою її міжнародну відповідальність, і шкода, якої зазнала Україна внаслідок порушень Росією міжнародного права, вимагає повного та термінового відшкодування з боку РФ», - йдеться у заяві.

Країни закликали міжнародну спільноту вивчити всі можливості для надання допомоги Україні у розгляді позову в Міжнародному суді ООН.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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