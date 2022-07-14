"Російські громадяни почали про щось здогадуватися": план Кремля стрімко зазнає краху

Кремль, Москва, Червона площа

Завдання російської «спецоперації» в Україні так і залишаться на папері та в мріях володимира путіна.

У цьому впевнений радник глави Офісу президента України Олексій Арестович, зазначаючи, що в той час як російські військові «вже все зрозуміли», у містах Росії наближається процес «протверезіння».

"Російські громадяни почали про щось здогадуватися. За соціологічними опитуваннями гроші на армію віддавати не готові, в армію йти не хочуть, а підтримка "операції" населенням впала", - повідомив Арестович, додавши, що дуже хоче побачити, яким буде процес "протверезіння" росіян.

Росія, санкції, провал

За його словами, судячи з перехоплень розмов окупантів на полі бою, вони вже все зрозуміли – війну програно.

«Громадяни ж починають здогадуватися, просто оцінюючи ситуацію в холодильнику, у банку на картці і так далі. І страшне запитання: куди це рухається? Якщо п'ять місяців нам обійшлися такою ціною і немає успіху, і нам брехали про військову операцію, а якщо вона ще півтора триватиме? Що ж буде з гаманцем та холодильником? А найголовніше: що з успіхами? Навіщо все це?», - озвучив Арестович думки, які почали з'являтися у головах населення Росії.

"Це початок кінця "спецоперації", завдання якої так і залишилися на папері та в мріях кремлівського вождя", - пророкує радник голови ОП.

Володимир Путін

Додамо, що тим часом позов України проти рф до Міжнародного суду ООН підтримали понад 40 країн. Метою позову є доказ того, що росія не мала жодних законних підстав для військових дій в Україні. Також у рф немає і не було жодних виправдань щодо застосування геноциду щодо українців.


Катерина Петренко, politeka.net





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