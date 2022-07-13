Порушників комендантської години пропонують штрафувати

У ВР зареєстровано відповідний проєкт закону.

Порушників комендантської години пропонують штрафувати
© ДонПресс

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану, інформує ZN.ua.

Автори законопроєкту пропонують доповнити Кодекс адміністративних правопорушень новою статтею 210-2. Вона визначає покарання за порушення комендантської години, тобто перебування у певний період доби під час дії воєнного стану на вулицях та в інших громадських місцях, або рух транспортних засобів без спеціально виданих перепусток або посвідчень.

Як йдеться у супровідній записці, завданням законопроєкту є «усунення реальної загрози життю і безпеці населення, підвищення обороноздатності, а також для забезпечення громадського порядку під час дії воєнного стану».

У разі порушення комендантської години порушник може отримати попередження, або штраф від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850 грн).

Якщо упродовж року людина знову вчинить вказане правопорушення, доведеться платити більший штраф – від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн.

По матерiалам: Верховна Рада /

Микита Ткаченко, ZN.ua





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