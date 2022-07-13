Порушників комендантської години пропонують штрафувати

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт , який передбачає запровадження адміністративної відповідальності за порушення комендантської години в умовах дії воєнного стану, інформує ZN.ua .

Автори законопроєкту пропонують доповнити Кодекс адміністративних правопорушень новою статтею 210-2. Вона визначає покарання за порушення комендантської години, тобто перебування у певний період доби під час дії воєнного стану на вулицях та в інших громадських місцях, або рух транспортних засобів без спеціально виданих перепусток або посвідчень.

Як йдеться у супровідній записці, завданням законопроєкту є «усунення реальної загрози життю і безпеці населення, підвищення обороноздатності, а також для забезпечення громадського порядку під час дії воєнного стану».

У разі порушення комендантської години порушник може отримати попередження, або штраф від тридцяти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (510-850 грн).

Якщо упродовж року людина знову вчинить вказане правопорушення, доведеться платити більший штраф – від 1,7 тис. грн до 3,4 тис. грн.