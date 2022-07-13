ВООЗ закликає світ посилити масковий режим: смертність від COVID-19 зараз «неприпустимо висока»

Організація закликає уряди регулярно переглядати та коригувати свої плани реагування на COVID-19 відповідно до нових тенденцій у розповсюдженні вірусу, інформує ZN.ua.

ВООЗ закликає світ посилити масковий режим: смертність від COVID-19 зараз «неприпустимо висока»
© pixabay/elf-moondance

Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреісус закликав уряди в усьому світі посилити масковий режим, покращити вентиляцію в приміщеннях та вдосконалити протоколи лікування на тлі неприйнятно високої кількості смертей, передає Sky News.

У той час як багато урядів заможніших країн майже відмовилися від обмежень щодо коронавірусу після успішного впровадження вакцинування, Гебреісус наголосив, що пандемія «ще і близько не закінчилася». Він підкреслив, що підваріанти Omicron продовжують спричиняти нові хвилі інфікування, госпіталізацій і смертей у всьому світі.

«Я стурбований тим, що випадки інфікування та смертей від COVID-19 продовжують зростати, створюючи додатковий тиск на виснажені системи охорони здоров’я та медичних працівників», — сказав він.

Серед варіантів і підваріантів, які зараз відстежує ВООЗ, є BA.2.75 ("Кентавр"), який вперше виявили в Індії у травні. Вчені кажуть, що цей варіант може швидко поширюватися та обійти імунітет від вакцин та попередньої інфекції.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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