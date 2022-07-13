Американські сенатори представили законопроект про створення стратегії США щодо Чорноморського регіону

Цей регіон стає критичною точкою для європейської та глобальної безпеки на тлі війни РФ проти України, інформує ZN.ua.

Американські сенатори представили законопроект про створення стратегії США щодо Чорноморського регіону
© ВМС ЗС України / Facebook

Американські сенатори, члени підкомітету Сенату з міжнародних відносин з питань Європи та регіональної співпраці в галузі безпеки Мітт Ромні (Республіканська партія) та Джин Шахін (Демократична партія) представили новий двопартійний законопроект, який закликає адміністрацію президента США Джо Байдена розробити стратегію щодо Чорноморського регіону. Цей регіон стає критичною точкою для європейської та глобальної безпеки на тлі війни РФ проти України. Сенатори Том Тілліс (Республіканська партія), Кріс Кунс (Демократична партія), Роджер Вікер (Республіканська партія) та Бен Кардін (Демократична партія) є першими співавторами законопроекту.

«Чорне море стає все більш критично важливим, оскільки президент РФ Владімір Путін продовжує вести неспровоковану війну проти України, і стало зрозуміло, що Сполучені Штати повинні мати як стратегію, так і присутність у регіоні. Наш законопроект має на меті досягти цього, вимагаючи від адміністрації Байдена розробити стратегію зміцнення координації між США, НАТО та партнерами в Чорному морі з метою підвищення безпеки, підтримки економічного процвітання та просування демократії», — сказав сенатор Ромні.

«Оскільки Путін продовжує свою війну проти України, Сполучені Штати повинні бути готові до вирішення викликів для безпеки Європи та США, які Путін створив у найближчій та довгостроковій перспективі. Це саме те, що наш законопроект прагне зробити, дивлячись на критично важливий геополітичний регіон: Чорне море», – сказала сенатор Шахін.

«Путін уже продемонстрував те, яку високу стратегічну цінність він надає Чорноморському регіону, здійснивши вторгнення до Грузії в 2008 році, після чого відбулася анексія Криму в 2014 році і подальше вторгнення в Україну цього року», - додала Шахін.

За її словами, контроль над доступом до Чорного моря є фундаментальним для ??мрії Путіна «побудувати Російську імперію», і Сполучені Штати не можуть допустити цього.

«Ми вже бачимо наслідки дій Путіна через блокування ключових портів в Україні, що спровокувало світову продовольчу кризу. Його війна проти України сьогодні спричинила глобальні наслідки, тому стратегічні дії є вирішальними. Наш двопартійний законопроект закликає адміністрацію Байдена зробити політику США в регіоні пріоритетом шляхом розробки міжвідомчого звіту, а потім стратегії для зміцнення економічних зв’язків, демократичних інститутів і посилення військової допомоги та координації між США, НАТО та партнерами у регіоні», - заявила Шахін.

Зокрема, законопроект передбачає наступне:

  • заклик до більш стійкої зовнішньої політики щодо Чорноморського регіону, включаючи посилення співпраці між США, НАТО та ЄС і зміцнення економічних зв’язків між Америкою та Чорноморським регіоном;
  • вимагає від адміністрації президента США міжвідомчого звіту з описом наявних зусиль, спрямованих на підтримку демократії, безпеки та економічного процвітання в Чорноморському регіоні.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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