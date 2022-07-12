Ілля Пономарьов заявив, що знищення складів рф в тилу – передумова до перелому у війні

Опозиційний російський політик, який живе в Україні Ілля Пономарьов розповів, що нові американські РСЗВ «HIMARS» завдають окупантам колосальних втрат і можуть створити перелом у ході бойових дій.

Про це пише сайт «Утро февраля».

«Вони можуть пересуватися з місця на місце. Вистрілив на одному місці, переїхав на десять кілометрів – ще вистрілив. Це свідчення того, що з'являються передумови для перелому у ході бойових дій», - наголосив Ілля Пономарьов.

За словами експерта, останнім часом українські військові почали десятками знищувати військові склади окупантів – результат роботи сучасних американських РСЗВ «HIMARS». За його словами, щойно в Україні цих РСЗВ буде хоча б 40 одиниць, то російський тил буде постійно під загрозою, що дуже ускладнить наступ для окупантів.

«Збільшуватиметься складність комунікацій, за якими потрібно буде щодня доставляти продукти російським військам, які воюють», - наголосив Ілля Пономарьов.

Як зазначив політик, розтягнуті логістичні комунікації – дуже вразлива ціль не лише для «HIMARS», а й для артилерійських установок.