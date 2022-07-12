Охочих відпочивати в окупації немає: що зараз відбувається на пляжах Кирилівки, фото
В окупованій Кирилівці Запорізької області пляжі у розпал літа надалі пустують без туристів, хоч деякі проросійські місцеві пабліки намагаються довести протилежне, інформує
Фото, які підтверджують зірваний російськими загарбниками пляжний сезон, публікує "Ріа-Мелітополь".
У попередні роки українське курортне село на березі Азовського моря було переповнене туристами з усієї країни, нині на тлі війни, затіяної Росією, пляжі абсолютно порожні і безлюдні. Навіть охочих відпочивати в окупації немає.
Водночас проросійськи налаштовані пабліки, зокрема адміністратор "Улюбленої Кирилівки" Павло Семенелло, стверджує протилежне. Зокрема, показав фото надувного батута, який, як запевняє, днями встановили у Кирилівці для відпочиваючих. Низка інших кадрів морського узбережжя свідчать про те, що кататися на ньому насправді нема кому.