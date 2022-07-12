WP: Війну в Україні скоротять 60 установок HIMARS

Поширена думка каже, що Росія втягнула Україну в «довготривалу війну», яка може тривати роками, про що сказав Генеральний секретар НАТО. Цілком можливо, що це правда. Зрештою, війна вже триває майже п’ять місяців і її кінця досі не видно.

«Але я боюся, що, визнаючи з такою готовністю відсутність її кінця на горизонті, ми можемо впасти в фаталізм і пораженство. Замість того, щоб змиритися з нескінченною війною, Захід повинен зосередитися на тому, як скоротити конфлікт, допомігши Україні перемогти», - пише в статті для Washington Post науковий співробітник Council on Foreign Relations Макс Бут.

Він зауважує, що довга війна, швидше за все, в інтересах Росії. Українська економіка скоротиться на 45% цього року через російські атаки проти інфраструктури і блокаду українського узбережжя Чорного моря. Росія страждає від санкцій. Але вона очікує, що доходи від продажу газу і нафти цього року будуть вищими, ніж торік - на рівні 285 мільярдів доларів. Російський диктатор Владімір Путін придушив опозицію в своїй країні. В цей час західна підтримка України може похитнутися, якщо європейцям доведеться терпіти захмарні ціни на газ взимку, а ізоляціоністи-республіканці візьмуть під контроль щонайменше одну палату Конгресу.