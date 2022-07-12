WP: Війну в Україні скоротять 60 установок HIMARS

Російська війна справді може затягнутися на роки, але це не означає, що з цим треба змиритися, інформує ZN.ua.

WP: Війну в Україні скоротять 60 установок HIMARS
© Википедия

Поширена думка каже, що Росія втягнула Україну в «довготривалу війну», яка може тривати роками, про що сказав Генеральний секретар НАТО. Цілком можливо, що це правда. Зрештою, війна вже триває майже п’ять місяців і її кінця досі не видно.

«Але я боюся, що, визнаючи з такою готовністю відсутність її кінця на горизонті, ми можемо впасти в фаталізм і пораженство. Замість того, щоб змиритися з нескінченною війною, Захід повинен зосередитися на тому, як скоротити конфлікт, допомігши Україні перемогти», - пише в статті для Washington Post науковий співробітник Council on Foreign Relations Макс Бут.

Він зауважує, що довга війна, швидше за все, в інтересах Росії. Українська економіка скоротиться на 45% цього року через російські атаки проти інфраструктури і блокаду українського узбережжя Чорного моря. Росія страждає від санкцій. Але вона очікує, що доходи від продажу газу і нафти цього року будуть вищими, ніж торік - на рівні 285 мільярдів доларів. Російський диктатор Владімір Путін придушив опозицію в своїй країні. В цей час західна підтримка України може похитнутися, якщо європейцям доведеться терпіти захмарні ціни на газ взимку, а ізоляціоністи-республіканці візьмуть під контроль щонайменше одну палату Конгресу.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
Блок рекламы


Похожие новости
Іспанія готова передати Україні танки Leopard 2A4 і бронетранспортери М113 – ЗМІІспанія готова передати Україні танки Leopard 2A4 і бронетранспортери М113 – ЗМІ
«Слава Україні»: в РоSSии оригинально исправили символику военного вторжения«Слава Україні»: в РоSSии оригинально исправили символику военного вторжения
Новий "вантаж 200" із Росії: скільки окупантів ліквідовано в Україні на 12 липняНовий "вантаж 200" із Росії: скільки окупантів ліквідовано в Україні на 12 липня
Українські бійці з HIMARS завдали 14 ударів по окупантам: карта попадань та супутникові фото Нової КаховкиУкраїнські бійці з HIMARS завдали 14 ударів по окупантам: карта попадань та супутникові фото Нової Каховки
HIMARS у дії: ЗСУ завдали непоправних втрат командуванню окупантівHIMARS у дії: ЗСУ завдали непоправних втрат командуванню окупантів
Мобілізація в Україні: основні зміни правил видачі військових квитківМобілізація в Україні: основні зміни правил видачі військових квитків
Кожен третій рубль – на війну: скільки РФ витрачає на агресію проти УкраїниКожен третій рубль – на війну: скільки РФ витрачає на агресію проти України
Майже 50 країн ООН засудили фальшиві наративи Росії про «неонацистів» в УкраїніМайже 50 країн ООН засудили фальшиві наративи Росії про «неонацистів» в Україні
Нідерланди нададуть Україні важке озброєння, панцирники й самохідні гаубиціНідерланди нададуть Україні важке озброєння, панцирники й самохідні гаубиці
Заспокойте свої "Хаймарси": яскраві фотожаби на удари по військових базах рашистів в УкраїніЗаспокойте свої "Хаймарси": яскраві фотожаби на удари по військових базах рашистів в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости