Окупанти не розпочинатимуть опалювальний сезон в Маріуполі: жителі лишились сам на сам з проблемами

Російські окупанти фактично офіційно визнали що не зможуть запустити опалювальний сезон в окупованому Маріуполі і жителі мають вирішувати цю проблему власноруч – повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

«Депутат Госдуми РФ Дмитро Саблін сказав в інтерв’ю російській пропагандистській газеті про опалювальний сезон у Маріуполі, «зима ближче, ніж здається і наразі у місті під гуртожитки готують вцілілі готелі, інститути, офісні будівлі», - зазначив радник мера.

За словами Андрющенко, очікується, що цієї зими в Маріуполі опалення не буде. Людям доведеться або зимувати у «общагах», або самим вирішувати питання з опаленням. Маріупольців просто залишать один на один з власними проблемами.

Радник мера нагадав, що донедавна російські окупанти обіцяли розпочати опалювальний сезон в Маріуполі.

«Швидко окупанти та колаборанти забули власні обіцянки про «життя у місті покращується». Так званий мер Іващенко ще нещодавно казав, що «у будинках, які не постраждали буде опалення». А до 1 вересня вже обіцяли підготувати котельні», - згадав слова окупантів Андрющенко.

Він додав, що у місті майже усі котельні мають ушкодження. Ремонт лише однієї котельні займає близько одного року. До того ж зруйновано й 70% усіх газових магістралей.

«Тепер усі розуміють – це чергова пропаганда. Тому про жодне опалення у всьому місті не може навіть йти мови», - резюмував Андрющенко.