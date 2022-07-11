Білорусь розширила зону обмежень на польоти вздовж кордону з Україною

Небо закрили аж до Мінська, а також у Могилівській та Гомельській областях, інформує ZN.ua.

Білорусь розширила зону обмежень на польоти вздовж кордону з Україною

У Білорусі ввели обмеження польотів над Мінськом, Брестом та півднем Мінської області, а також частково Могилівській та Гомельській областях, тобто всього прикордонного регіону з Україною, повідомив Telegram-канад “Білоруський Гаюн”.

“Згідно NOTAMN O0562/22 у Білорусі з сьогоднішнього дня введено додаткову зону обмеження польотів, яка зачіпає Мінськ, Брест, південну половину Мінської області та частково Могилевську та Гомельську області”, - йдеться у повідомленні.

Нове обмеження діятиме з 11 до 14 липня 2022 року. Водночас, воно не поширюється на авіацію Повітряних сил РБ, Держприкордонкомітету РБ та літаки, які виконують рейси до Національного аеропорту «Мінськ», а також аеропорти Гомеля та Бресту.

Ця зона обмеження є додатковою до вже введеної раніше на півдні Білорусі, яка діятиме до 7 жовтня 2022 року.

"Гаюн" зазначає, що саме у цій зоні сьогодні вночі працював російський борт А-50, завданням якого є надання координат пілотам винищувачів для ударів по цілях.

“Всю ніч А-50 літав колами від Барановичів до Слуцька, змінюючи висоти від 9150 метрів до 9700 м. Літак закінчив роботу лише о 04:39 і приземлився на військовий аеродром у Мачулищах о 05:10”, - зазначає канал.

Також повідомляється, що протягом минулої ночі у повітря Білорусі піднімалися винищувачі, які позмінно працювали з А-50 у парі на висотах від 7000 до 8000 метрів.


Ірина Знась, ZN.ua





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