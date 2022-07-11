В російському полоні до 8000 українців, росіян в Україні "набагато менше" – правозахисниця

Росіяни незаконно беруть у полон цивільних, зокрема через фільтраційні табори

В російському полоні до 8000 українців, росіян в Україні
© Радио Свобода

У російському полоні перебувають до 8000 українців, а росіян в полоні в Україні – набагато менше. Про це в коментарі для Politico сказала координаторка Медійної ініціативи за права людини Тетяна Катриченко.

Як повідомила Катриченко, Росія зараз утримує до 8000 військових і цивільних полонених в Україні, включаючи 2500 військовослужбовців і жінок, захоплених на «Азовсталі». Натомість Україна утримує набагато менше російських полонених. Це стало можливим тому, що російські військові, крім бійців ЗСУ беруть в полон дуже багато цивільних осіб, зокрема через фільтраційні табори.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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