Генерал США розкритикував Захід за слабку допомогу Україні: "Не поставляються у потрібній кількості та у потрібний час"

Генерал США розкритикував Захід за слабку допомогу Україні: "Не поставляються у потрібній кількості та у потрібний час"

Тяжка зброя для України має поставлятися у значно більшому обсязі та швидше.

Про це заявив генерал-лейтенант американської армії у відставці, постійний представник США в НАТО з 2013 до 2017 року Дуглас Лют, передає "Радіо Свобода".

"Не можна назвати допомогу Заходу належною. Після саміту НАТО на заключній прес-конференції президент Байден сказав щодо ситуації в Україні: «Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно». Я хотів би почути такі слова: «Стільки і в такому обсязі, скільки потрібно». Тому що йдеться не лише про час, а й про якість військової допомоги.

Висококласні системи, такі як реактивні системи залпового вогню та системи NASAMS, відрізняються належною якістю. Але не поставляються у потрібній кількості та у потрібний час.

РСЗВ HIMARS M142

Необхідно враховувати три моменти: правильна система, необхідна кількість, потрібний час. Я думаю, що ми поставляємо потрібну зброю не в достатньому обсязі. США надали чотири реактивні системи залпового вогню і ще чотири перебувають у дорозі, але я вважаю, що їх має бути вдесятеро більше. Вони не будуть доставлені вчасно.

Поки ми зволікаємо з постачанням, українці вмирають, їхню країну руйнують, а економіку душать. Тому я хотів би, щоб ці системи поставлялися в набагато більшій кількості, набагато більше, і набагато швидше.

Поки ухвалюються рішення про перекидання систем в Україну, одночасно з процесом прийняття рішення ми маємо перекидати обладнання до Німеччини чи Польщі. Ми повинні накопичувати боєприпаси, чекаючи на рішення, і навчати українців. Таким чином, коли рішення буде ухвалено, все буде вже готове", - каже Дуглас Лют.


Алексей Ионов, politeka.net





Интересные новости
Загальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часомЗагальна мобілізація: стало відомо, скільки ще українців призвуть найближчим часом
Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»Кулеба на зустрічі G20: «Поставити Росію на місце — глобальний виклик номер один»
Боррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти УкраїниБоррель обговорив із главою МЗС Китаю війну РФ проти України
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Росія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війниРосія відзвітувала про втричі більше збитих СУ-25, ніж Україна мала до війни
Блок рекламы


Похожие новости
ООН зафіксувала в Україні вже 124 випадки сексуального насильства і це лише «верхівка айсберга»ООН зафіксувала в Україні вже 124 випадки сексуального насильства і це лише «верхівка айсберга»
РФ набирає «зеків» на війну, а за родичами вбитих в Україні військових стежать - розвідкаРФ набирає «зеків» на війну, а за родичами вбитих в Україні військових стежать - розвідка
Відповідальна за Україну в Конгресі закидає Спартц «необачну допомогу Путіну»Відповідальна за Україну в Конгресі закидає Спартц «необачну допомогу Путіну»
Одностатеві шлюби в Україні: петиція про легалізацію набрала 25 тисяч підписівОдностатеві шлюби в Україні: петиція про легалізацію набрала 25 тисяч підписів
Забруднення повітря: в Україні модернізували регулювання викидів на підприємствахЗабруднення повітря: в Україні модернізували регулювання викидів на підприємствах
Окупанти несуть смерть та пожежі: показова карта зони бойових дій в УкраїніОкупанти несуть смерть та пожежі: показова карта зони бойових дій в Україні
Відпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війниВідпустка в Україні: деяких громадян можуть залишити без відпочинку до кінця війни
В Україні створять єдину державну базу ДНКВ Україні створять єдину державну базу ДНК
«Залізний купол» Україні не підходить, потрібно розвивати своє ППО – Резніков«Залізний купол» Україні не підходить, потрібно розвивати своє ППО – Резніков
Кличко розповів, як переселенцям гарантовано отримати допомогу в столиціКличко розповів, як переселенцям гарантовано отримати допомогу в столиці
Последние новости
Подгружаем последние новости