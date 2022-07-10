Генерал США розкритикував Захід за слабку допомогу Україні: "Не поставляються у потрібній кількості та у потрібний час"

Тяжка зброя для України має поставлятися у значно більшому обсязі та швидше.

Про це заявив генерал-лейтенант американської армії у відставці, постійний представник США в НАТО з 2013 до 2017 року Дуглас Лют, передає "Радіо Свобода".

"Не можна назвати допомогу Заходу належною. Після саміту НАТО на заключній прес-конференції президент Байден сказав щодо ситуації в Україні: «Ми підтримуватимемо Україну стільки, скільки потрібно». Я хотів би почути такі слова: «Стільки і в такому обсязі, скільки потрібно». Тому що йдеться не лише про час, а й про якість військової допомоги.

Висококласні системи, такі як реактивні системи залпового вогню та системи NASAMS, відрізняються належною якістю. Але не поставляються у потрібній кількості та у потрібний час.

Необхідно враховувати три моменти: правильна система, необхідна кількість, потрібний час. Я думаю, що ми поставляємо потрібну зброю не в достатньому обсязі. США надали чотири реактивні системи залпового вогню і ще чотири перебувають у дорозі, але я вважаю, що їх має бути вдесятеро більше. Вони не будуть доставлені вчасно.

Поки ми зволікаємо з постачанням, українці вмирають, їхню країну руйнують, а економіку душать. Тому я хотів би, щоб ці системи поставлялися в набагато більшій кількості, набагато більше, і набагато швидше.

Поки ухвалюються рішення про перекидання систем в Україну, одночасно з процесом прийняття рішення ми маємо перекидати обладнання до Німеччини чи Польщі. Ми повинні накопичувати боєприпаси, чекаючи на рішення, і навчати українців. Таким чином, коли рішення буде ухвалено, все буде вже готове", - каже Дуглас Лют.