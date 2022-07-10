У відповідь на бунт, окупанти дали воду в Маріуполі: вода з’явилась на дорогах, в кранах - ні

Замість заміни кілометрів пошкоджених артилерією труб, окупанти повстановлювали тисячі хомутів, інформує ZN.ua.

У відповідь на бунт, окупанти дали воду в Маріуполі: вода з’явилась на дорогах, в кранах - ні
Стан водопроводу в місті
© Фото из соцсетей

Після бунтів мешканців Маріуполя щодо відсутності будь-якої води в місті, окупанти включили водопостачання, проте в кранах вода все одно не з'явилася. Про це повідомив радник міського голови м. Маріуполь Петро Анрющенко.

"У відповідь на бунти Волонтерівки (масив в Маріуполі, - ред.) та резонансу щодо відключення водопостачання, вчора окупанти “дали воду”. Навіть на Лівобережжі. На, як дали. Вода на вулицях з’явилась, в кранах - ні. З огляду на якість “ремонту - не сюрприз. Фонтани та річки замість напору в кранах", - зазначив він.

За словами радника міського голови, замість заміни кілометрів пошкоджених труб, окупанти повстановлювали тисячі хомутів.

"Власне, так виглядає ремонт водопроводу в Маріуполі. Яскрава ілюстрація Росії та окупантів - новий хомут на іржаву трубу в місці пробої артилерією", - показав Андрющенко результат ремонту водопроводу.

Причина відстуності води не лише в пошкодженому водопроводі. Також відбулося падіння рівня води в природних джерелах забору воду.

По матерiалам: Петро Андрющенко, радник мера Маріуполя/Telegram /

Лія Ільченко, ZN.ua





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