Росія активно переганяє судна в Чорному та Азовському морях

Росія проводить активне судноплавство в Чорному та Азовському морях. Так Військово-Морські Сили Збройних сил України продовжують фіксувати регулярний прохід цивільних суден до/з портів РФ через Керченську протоку, інформує ZN.ua .

Зокрема лише за минулу добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря – 32 судна, з них 15 суден рухались з протоки Босфор;

до Чорного моря – 25 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.

При цьому рух цивільних суден через акваторію Азовського моря і надалі здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації, що порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.