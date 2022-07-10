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2022-07-10
Росія активно переганяє судна в Чорному та Азовському морях
Близько половина із них прямують у Босфор.
© Міністерство оборони РФ
Росія проводить активне судноплавство в Чорному та Азовському морях. Так Військово-Морські Сили Збройних сил України продовжують фіксувати регулярний прохід цивільних суден до/з портів РФ через Керченську протоку, інформує
Зокрема лише за минулу добу прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
до Азовського моря – 32 судна, з них 15 суден рухались з протоки Босфор;
до Чорного моря – 25 суден, з них 6 суден продовжили рух у напрямку протоки Босфор.
При цьому рух цивільних суден через акваторію Азовського моря і надалі здійснюється з вимкненими передавачами системи автоматичної ідентифікації, що порушує Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі.
Ірина Знась, ZN.ua