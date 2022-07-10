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2022-07-10
Одностатеві шлюби в Україні: петиція про легалізацію набрала 25 тисяч підписів
Чекаємо на відповідь президента Зеленського.
© unsplash.com/digitalsofia
Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні
На збір необхідної кількості голосів знадобилося трохи більше місяця - з 3 червня до 9 липня, в запасі залишалося ще 56 днів.
«У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар», - коментує авторка петиції Анастасія Совенко.
Анастасія Дейна, ZN.ua