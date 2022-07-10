Одностатеві шлюби в Україні: петиція про легалізацію набрала 25 тисяч підписів

Чекаємо на відповідь президента Зеленського.

Одностатеві шлюби в Україні: петиція про легалізацію набрала 25 тисяч підписів
© unsplash.com/digitalsofia

Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів в Україні набрала 25 тисяч підписів - така кількість необхідна для того, щоб її розглянув президент країни Володимир Зеленський.

На збір необхідної кількості голосів знадобилося трохи більше місяця - з 3 червня до 9 липня, в запасі залишалося ще 56 днів.

«У цей час кожен день може бути останнім. Хай люди однієї статі отримають можливість створити сім'ю й мати офіційний документ, що підтвердить це. Їм необхідні такі ж права, що й у традиційних пар», - коментує авторка петиції Анастасія Совенко.


Анастасія Дейна, ZN.ua





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