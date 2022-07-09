Через провал паспортизації на окупованих територіях загарбники збільшують масштаби підкупу населення

Війська РФ намагаються збирати персональні дані людей в окупації, інформує ZN.ua.

Через провал паспортизації на окупованих територіях загарбники збільшують масштаби підкупу населення
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Російські загарбники провалюють не лише обсяги паспортизації, а й навіть збір паспортних даних на тимчасово окупованих територіях, тому вони змушені збільшити масштаби підкупу населення. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спеціальних операцій ЗСУ.

Зазначається, що тактика загарбників дуже проста: створити соціальну кризу, а потім видавати одноразові виплати по 10 тисяч рублів в обмін на паспорт.

Раніше окупанти застосовували подібну «схему» до пенсіонерів, але з 6 липня розширили перелік осіб, які можуть отримати 10 тисяч рублів.

Зокрема тепер виплати можуть отримати малозабезпечені родини, матері з дітьми до 3 років, а також інші соціально незахищені верстви населення.

Окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів, аби змусити людей брати російські документи.

Крім того, продовжується примусова паспортизація в місцях позбавлення волі, проти в’язнів загарбники застосовують психологічний та фізичний тиск.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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