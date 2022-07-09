Через провал паспортизації на окупованих територіях загарбники збільшують масштаби підкупу населення
Війська РФ намагаються збирати персональні дані людей в окупації, інформує
Російські загарбники провалюють не лише обсяги паспортизації, а й навіть збір паспортних даних на тимчасово окупованих територіях, тому вони змушені збільшити масштаби підкупу населення. Про це
Зазначається, що тактика загарбників дуже проста: створити соціальну кризу, а потім видавати одноразові виплати по 10 тисяч рублів в обмін на паспорт.
Раніше окупанти застосовували подібну «схему» до пенсіонерів, але з 6 липня розширили перелік осіб, які можуть отримати 10 тисяч рублів.
Зокрема тепер виплати можуть отримати малозабезпечені родини, матері з дітьми до 3 років, а також інші соціально незахищені верстви населення.
Окупанти продовжують чинити тиск на місцевих жителів, аби змусити людей брати російські документи.
Крім того, продовжується примусова паспортизація в місцях позбавлення волі, проти в’язнів загарбники застосовують психологічний та фізичний тиск.