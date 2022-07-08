Москва лякає Литву та ЄС «жорсткими заходами»

РФ погрожує санкціями у відповідь, якщо транзит через Калінінград не відновиться, інформує ZN.ua.

Москва лякає Литву та ЄС «жорсткими заходами»
© Марія Захарова/Facebook

В Москві стверджують, що підготували заходи у відповідь стосовно Литви та Євросоюзу у зв’язку із блокуванням транзиту підсанкційних товарів до Калінінградської області. Про це заявила офіційна представниця МЗІ РФ Марія Захарова.

«Ще раз попереджаємо: якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то Росія вдасться до жорстких заходів по відношенню до Литви та Євросоюзу. Підготовку заходів вже завершене. Розв’язання проблеми занадто затягнулось», — йдеться у коментарі Захарової.

Чиновниця не уточнила, які саме заходи має наміри вжити Кремль, однак кілька днів тому губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявляв про ймовірний варіант повної заборони на ввезення та вивезення будь-яких товарів через країни Балтії. На його думку, внаслідок такого кроку «транспортний комплекс країн Балтії може бути знищений».

Нагадаємо, що Вільнюс з 18 червня обмежив транзит до Калінінграду товарів, що потрапляють під санкції ЄС. Серед них — будівельні вантажі, цемент і метали.

Кремль назвав це рішення незаконним і відреагував серією навчань Балтійського флоту та сухопутних підрозділів, які двічі на тиждень тренувалися стріляти з установок "Град" та "Ураган".

26 червня повідомлялось, що Єврокомісія розробляє документ, який дозволить перевозити транзитом через Литву до російського Калінінграда товари РФ, які перебувають під санкціями.

Про можливість поновлення транзиту повідомляло також видання Spiegel.


Микита Ткаченко, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Президент США надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до вступу в НАТОПрезидент США надіслав до Конгресу лист про готовність Швеції та Фінляндії до вступу в НАТО
Війна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву ПутінаВійна Заходу до останнього українця: у Зеленського відповіли на заяву Путіна
Блок рекламы


Похожие новости
Німеччина вимагає розблокувати російський транзит до Калінінградської області через Литву – SpiegelНімеччина вимагає розблокувати російський транзит до Калінінградської області через Литву – Spiegel
СБУ виклали допит російського моряка, який брав участь у спробі порятунку крейсера "Москва"СБУ виклали допит російського моряка, який брав участь у спробі порятунку крейсера "Москва"
Фактично оголошення війни: збожеволілий лукашенко зробив заяву про Литву і попросив путіна про "допомогу"Фактично оголошення війни: збожеволілий лукашенко зробив заяву про Литву і попросив путіна про "допомогу"
"Калінінградська область вся виснажена": експерт розкрив ймовірність атаки рф на Литву"Калінінградська область вся виснажена": експерт розкрив ймовірність атаки рф на Литву
Строковиків, які вижили після затоплення крейсера «Москва», знову хочуть відправити на війну проти України — ЗМІСтроковиків, які вижили після затоплення крейсера «Москва», знову хочуть відправити на війну проти України — ЗМІ
Поки в Росії думають, як покарати Литву, Естонія також ввела заборону на ввезення підсанкційних товарів з РФПоки в Росії думають, як покарати Литву, Естонія також ввела заборону на ввезення підсанкційних товарів з РФ
Зеленський очікує, що цього тижня Москва посилить атаки на УкраїнуЗеленський очікує, що цього тижня Москва посилить атаки на Україну
РФ відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера «Москва» — ГУР МіноборониРФ відмовляється визнавати загиблими 27 членів екіпажу крейсера «Москва» — ГУР Міноборони
"Передавайте привет команде "Москва": украинцы нанесли меткий удар по роSSийскому буксиру"Передавайте привет команде "Москва": украинцы нанесли меткий удар по роSSийскому буксиру
В ОП рассказали, при каких условиях Киев и Москва вернутся в переговорный процессВ ОП рассказали, при каких условиях Киев и Москва вернутся в переговорный процесс
Последние новости
Подгружаем последние новости