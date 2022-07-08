Москва лякає Литву та ЄС «жорсткими заходами»

В Москві стверджують, що підготували заходи у відповідь стосовно Литви та Євросоюзу у зв’язку із блокуванням транзиту підсанкційних товарів до Калінінградської області. Про це заявила офіційна представниця МЗІ РФ Марія Захарова.

«Ще раз попереджаємо: якщо найближчими днями ситуація не стабілізується, то Росія вдасться до жорстких заходів по відношенню до Литви та Євросоюзу. Підготовку заходів вже завершене. Розв’язання проблеми занадто затягнулось», — йдеться у коментарі Захарової.

Чиновниця не уточнила, які саме заходи має наміри вжити Кремль, однак кілька днів тому губернатор Калінінградської області Антон Аліханов заявляв про ймовірний варіант повної заборони на ввезення та вивезення будь-яких товарів через країни Балтії. На його думку, внаслідок такого кроку «транспортний комплекс країн Балтії може бути знищений».

Нагадаємо, що Вільнюс з 18 червня обмежив транзит до Калінінграду товарів, що потрапляють під санкції ЄС. Серед них — будівельні вантажі, цемент і метали.

Кремль назвав це рішення незаконним і відреагував серією навчань Балтійського флоту та сухопутних підрозділів, які двічі на тиждень тренувалися стріляти з установок "Град" та "Ураган".

26 червня повідомлялось, що Єврокомісія розробляє документ, який дозволить перевозити транзитом через Литву до російського Калінінграда товари РФ , які перебувають під санкціями.

Про можливість поновлення транзиту повідомляло також видання Spiegel.