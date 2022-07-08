Російський винищувач атакував українські штурмовики, а гелікоптер – позиції ЗСУ – ОК «Південь»
Російська авіація провалила свої операції на південній ділянці фронту
Російська авіація за останню добу провалила свої завдання на півдні України. Про це
«В ході повітряного протистояння над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети “повітря-повтря” по парі наших штурмовиків. Для нас – без втрат, для ворога – без успіху. На Херсонщині противник ударним гелікоптером Ка-52 намагався атакувати наші позиції, але без наших втрат і свого успіху був змушений втекти, ухиляючись від вогню у відповідь», йдеться у повідомленні ОК «Південь».
Натомість авіація ЗСУ тричі завдала ударів парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню росіян та їхньої техніки в районі Давидового Броду і Правдиного. Знищено 12 росіян, танк, гаубицю «Мста-Б», склад боєприпасів і безпілотник «Орлан-10», який намагався вести розвідку в районі Високопілля.