Російський винищувач атакував українські штурмовики, а гелікоптер – позиції ЗСУ – ОК «Південь»

Російська авіація за останню добу провалила свої завдання на півдні України. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«В ході повітряного протистояння над Чорним морем ворожий винищувач Су-35 застосував керовані ракети “повітря-повтря” по парі наших штурмовиків. Для нас – без втрат, для ворога – без успіху. На Херсонщині противник ударним гелікоптером Ка-52 намагався атакувати наші позиції, але без наших втрат і свого успіху був змушений втекти, ухиляючись від вогню у відповідь», йдеться у повідомленні ОК «Південь».

Натомість авіація ЗСУ тричі завдала ударів парами гелікоптерів по опорному пункту, скупченню росіян та їхньої техніки в районі Давидового Броду і Правдиного. Знищено 12 росіян, танк, гаубицю «Мста-Б», склад боєприпасів і безпілотник «Орлан-10», який намагався вести розвідку в районі Високопілля.