Міністр оборони ФРН порівняла передачу БТР Fuchs Україні з «пограбуванням» Бундесверу

За словами міністра, уряд не може виконати вимогу опозиції щодо допомоги Києву, тому що німецькій армії самій потрібні бронемашини, інформує ZN.ua.

S?ddeutsche Zeitung: Міністр оборони ФРН порівняла передачу БТР Fuchs Україні з «пограбуванням» Бундесверу
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Міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт відкинула ідею передати БТР Fuchs Україні, пояснивши це німецькими власними інтересами в сфері безпеки.

«Ми підтримуємо Україну всім, чим можливо, і робимо це відповідально. Але ми повинні також подбати про німецькі оборонні можливості», - цитує S?ddeutsche Zeitung слова Ламбрехт, яка представляє Соціал-демократичну партію Німеччини.

«Було б безвідповідально так грабувати Бундесвер саме в нинішні часи, при цьому ігноруючи рекомендації генерального військового інспектора», - додала міністр.

Видання пояснює, що раніше генеральний інспектор Бундесверу генерал Ебергард Зорн заявив, що можливостей для передачі бронетехніки Україні немає. Партія ХДС/ХСС запропонувала швидко відправити українській армії 200 БТР Fuchs через ухвалення відповідного рішення в Бундестазі. У партії також нагадали, що нинішня коаліція в кінці квітня вже схвалила поставки важкої військової техніки Україні.

«Українській армії потрібно швидко відправити техніку, яку можна негайно використати на фронті. Така техніка є на складах Бундесверу і скоро буде знята з використання: це бронетранспортери Fuchs», - йдеться в заяві ХДС/ХСС.


Лесь Димань, ZN.ua





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