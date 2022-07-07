Міністр оборони ФРН порівняла передачу БТР Fuchs Україні з «пограбуванням» Бундесверу
За словами міністра, уряд не може виконати вимогу опозиції щодо допомоги Києву, тому що німецькій армії самій потрібні бронемашини, інформує
Міністр оборони ФРН Крістін Ламбрехт відкинула ідею передати БТР Fuchs Україні, пояснивши це німецькими власними інтересами в сфері безпеки.
«Ми підтримуємо Україну всім, чим можливо, і робимо це відповідально. Але ми повинні також подбати про німецькі оборонні можливості», - цитує
«Було б безвідповідально так грабувати Бундесвер саме в нинішні часи, при цьому ігноруючи рекомендації генерального військового інспектора», - додала міністр.
Видання пояснює, що раніше генеральний інспектор Бундесверу генерал Ебергард Зорн заявив, що можливостей для передачі бронетехніки Україні немає. Партія ХДС/ХСС запропонувала швидко відправити українській армії 200 БТР Fuchs через ухвалення відповідного рішення в Бундестазі. У партії також нагадали, що нинішня коаліція в кінці квітня вже схвалила поставки важкої військової техніки Україні.
«Українській армії потрібно швидко відправити техніку, яку можна негайно використати на фронті. Така техніка є на складах Бундесверу і скоро буде знята з використання: це бронетранспортери Fuchs», - йдеться в заяві ХДС/ХСС.