Війна в Україні: до ЗСУ добровільно мобілізувалися близько 1000 жінок

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через повномасштабне російське військове вторгнення. До Збройних Сил України вступають і жінки, але їх мобілізують лише добровільно. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону повідомила, скільки жінок записалося до армії з початку повномастабного вторгнення Росії, пише АрмияInform.

Скільки жінок записалися до ЗСУ з 24 лютого

За словами Маляр, починаючи з 24 лютого, коли почалася військова агресія РФ , до армії добровільно мобілізувалися близько однієї тисячі жінок.

«З 24 лютого по сьогодні у нас мобілізовані близько 1000 жінок – це ті, що самі добровільно прийшли і заявили про бажання мобілізовуватись», – наголосила вона.

Заступниця міністра оборони підкреслила, що в Україні з 2014 року жодна жінка не була примусово мобілізована на військову службу.