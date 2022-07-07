Війна в Україні: до ЗСУ добровільно мобілізувалися близько 1000 жінок

Жодна українка не була мобілізована примусово.

Війна в Україні: до ЗСУ добровільно мобілізувалися близько 1000 жінок
© Ministry of Defense of Ukraine / Flickr

В Україні триває загальна мобілізація та воєнний стан, що введені через повномасштабне російське військове вторгнення. До Збройних Сил України вступають і жінки, але їх мобілізують лише добровільно. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час телемарафону повідомила, скільки жінок записалося до армії з початку повномастабного вторгнення Росії, пише АрмияInform.

Скільки жінок записалися до ЗСУ з 24 лютого

За словами Маляр, починаючи з 24 лютого, коли почалася військова агресія РФ, до армії добровільно мобілізувалися близько однієї тисячі жінок.

«З 24 лютого по сьогодні у нас мобілізовані близько 1000 жінок – це ті, що самі добровільно прийшли і заявили про бажання мобілізовуватись», – наголосила вона.

Заступниця міністра оборони підкреслила, що в Україні з 2014 року жодна жінка не була примусово мобілізована на військову службу.


Дар'я Скрипник, ZN.ua





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