Окупанти відновили роботу Маріупольського морського порту та почали розбір завалів на меткомбінаті

Російські окупанти повноцінно відновили роботу Маріупольського морського порту та набрали людей на розбір завалів на території ММК ім. Ілліча, повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

«Повноцінно відновлено роботу Маріупольського морського порту. Подано електрику окремою лінією та розблоковано головний канал. Порт готовий для повноцінного мародерства та зустрічі військових вантажів», - повідомив Андрющенко

За його словами, за домовленістю окупантів з режимом Асада все награбоване буде відправлено або легалізовано через Сірію.

Також, за інформацією радника мера, набрано людей на розбір завалів на території ММК ім. Ілліча.

«Фактично людей використовують як мінерів. Заробітну плату не сплачують, обіцяють взяти на роботу після «запуску заводу». Підтримуючи фейк про «китайці купили завод», - заявив Адрющенко.

За словами радника мера, під час такого «розмінування» на мінах тільки за останній тиждень підірвались вісім цивільних жителів міста.