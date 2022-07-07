Російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу – The Wall Street Journal
На найбільшій у Європі атомній електростанції перебувають близько 500 військових, які розгорнули там важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища
Російські окупанти, які ще в перші тижні вторгнення захопили найбільшу у Європі атомну електростанцію – Запорізьку в місті Енергодар, за цей час фактично перетворили її на військову базу та активно продовжують посилювати свій гарнізон там. Про це повідомили
Видання повідомляє, що на атомній електростанції перебувають понад 500 російських окупантів. Вони розгорнули там важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС. Зокрема, у червні загарбники розгорнули на території АЕС реактивну систему залпового вогню «Смерч», ракетні установки «Град», танки та бронетранспортери.