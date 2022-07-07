Російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу – The Wall Street Journal

На найбільшій у Європі атомній електростанції перебувають близько 500 військових, які розгорнули там важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища

Російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу – The Wall Street Journal
© Википедия

Російські окупанти, які ще в перші тижні вторгнення захопили найбільшу у Європі атомну електростанцію – Запорізьку в місті Енергодар, за цей час фактично перетворили її на військову базу та активно продовжують посилювати свій гарнізон там. Про це повідомили The Wall Steet Jounal, які на умовах анонімності поспілкувались з працівниками електростанції, а також українськими чиновниками та дипломатами.

Видання повідомляє, що на атомній електростанції перебувають понад 500 російських окупантів. Вони розгорнули там важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС. Зокрема, у червні загарбники розгорнули на території АЕС реактивну систему залпового вогню «Смерч», ракетні установки «Град», танки та бронетранспортери.


Юлія Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
На сморід скаржаться лікарі та пацієнти: окупанти намагаються приховати втрати, але тіл занадто багатоНа сморід скаржаться лікарі та пацієнти: окупанти намагаються приховати втрати, але тіл занадто багато
Окупанти везуть в Енергодар вчителів із Криму та РФ, щоб розпочати навчальний рік за російською програмоюОкупанти везуть в Енергодар вчителів із Криму та РФ, щоб розпочати навчальний рік за російською програмою
Латвія планує повернути призов на військову службу через загрозу з боку РосіїЛатвія планує повернути призов на військову службу через загрозу з боку Росії
Окупанти провалили чергову спробу перекрити трасу Бахмут – Лисичанськ — ГайдайОкупанти провалили чергову спробу перекрити трасу Бахмут – Лисичанськ — Гайдай
У Росії неподалік українського кордону зі стріляниною напали на військову частину: відеоУ Росії неподалік українського кордону зі стріляниною напали на військову частину: відео
У Запорізькій області окупанти намагаються заборонити продаж алкоголю солдатам РФ через масове пияцтво — ГУРУ Запорізькій області окупанти намагаються заборонити продаж алкоголю солдатам РФ через масове пияцтво — ГУР
"Партизанський рух піднімається": у росії обстріляли військову частину, спливла цікава деталь"Партизанський рух піднімається": у росії обстріляли військову частину, спливла цікава деталь
Російські партизани підпалюють військкомати та пускають поїзди під укіс - The InsiderРосійські партизани підпалюють військкомати та пускають поїзди під укіс - The Insider
Українські військові збили три російські ракети над Одеською областюУкраїнські військові збили три російські ракети над Одеською областю
Окупанти погрозами змушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою — ГУРОкупанти погрозами змушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою — ГУР
Последние новости
Подгружаем последние новости