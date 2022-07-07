Російські окупанти перетворюють Запорізьку АЕС на військову базу – The Wall Street Journal

Російські окупанти, які ще в перші тижні вторгнення захопили найбільшу у Європі атомну електростанцію – Запорізьку в місті Енергодар, за цей час фактично перетворили її на військову базу та активно продовжують посилювати свій гарнізон там. Про це повідомили The Wall Steet Jounal , які на умовах анонімності поспілкувались з працівниками електростанції, а також українськими чиновниками та дипломатами.

Видання повідомляє, що на атомній електростанції перебувають понад 500 російських окупантів. Вони розгорнули там важкі артилерійські батареї та встановили протипіхотні міни вздовж берегів водосховища, вода з якого охолоджує шість реакторів АЕС. Зокрема, у червні загарбники розгорнули на території АЕС реактивну систему залпового вогню «Смерч», ракетні установки «Град», танки та бронетранспортери.