Окупанти везуть в Енергодар вчителів із Криму та РФ, щоб розпочати навчальний рік за російською програмою

В Енергодарі Запорізької області з 1 вересня окупанти планують розпочати навчальний рік за російськими програмами. Вчителів везуть з Криму та Росії, повідомив мер Енергодара Дмитро Орлов.

«В Енергодарі окупанти заявили про те, що з 1 вересня мають намір почати новий навчальний рік за російськими програмами. Водночас очевидно, що загарбники відчувають великий кадровий дефіцит і реалізувати свої наміри їм буде дуже важко», - йдеться у повідомленні.

За словами Орлова, фейкова «окупаційна військово-цивільна адміністрація» вже неодноразово оголошувала про набір вчителів серед місцевих освітян, але охочих прийняти пропозицію загарбників майже не виявилося.

Саме тому окупанти планують завозити вчителів з Криму та Росії в Енергодар.

Однак, за словами мера міста, є велика ймовірність, що новий навчальний рік Енергодар розпочне під українськими прапорами, звільнившись від окупантів.