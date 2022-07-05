У Одеській ОВА розповіли, чи існує зараз загроза висадки російського десанту на узбережжі області

Загроза завдання окупантами ракетних ударів по території Одещини є дуже високою, інформує ZN.ua.

У Одеській ОВА розповіли, чи існує зараз загроза висадки російського десанту на узбережжі області
Фото ілюстративне
© Википедия

На території Одеської області зберігається дуже висока загроза російських ракетних ударів з боку Чорного моря, однак окупанти наразі не мають змоги висадити свій десант на українське узбережжя. Про це заявив речник Одеської ОВА Сергій Братчук під час брифінгу в Медіацентрі Україна – Укрінформ.

За його словами, в північно-західній частині Чорного моря РФ утримує п’ять своїх кораблів, що несуть крилаті ракети морського базування типу “Калібр”: три надводні кораблі та два підводні човни.

“До них періодично долучаються один або два великі десантні кораблі. Це певна імітація певних дій. Тому що, коли ми говоримо про постійний ризик висадки морського десанту, то розуміємо, знаємо і бачимо, що сьогодні немає і, напевно, що в найближчий час не буде активної підготовки до проведення такої військово-морської операції”, – додав Братчук.

Він пояснив, що у ворожої армії немає ні можливостей, ні належних умов для організації операції з висадки десанту на нашому узбережжі Чорного моря.


Максим Царук, ZN.ua





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