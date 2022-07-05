Focus: Переговори з Путіним не принесуть мир в Україну, це ілюзія

Ані Москва, ані Київ, ані Захід не зацікавлені в переговорах зараз, тим більше, що війни не обов’язково повинні закінчуватися саме таким чином, інформує ZN.ua.

Focus: Переговори з Путіним не принесуть мир в Україну, це ілюзія
© unsplash/fu_psi

Німеччиною блукає привид під назвою «рішення війни через переговори». Ця мантра спирається на те, що вже давно втрачене - на верховенство закону. Але Владімір Путін не хоче брати участі в серйозних переговорах. Він віддає накази вести війну далі. І «друзі миру» нічого з цим не можуть вдіяти.

Про це в своїй статті пише головний редактор онлайн-підрозділу видання Focus Ульріх Райтц, додаючи, що федеральний президент ФРН Франк Вальтер Штайнмаєр був останнім в країні, що гучно заявив, що «кожна війна закінчується за столом переговорів». Але можна точно сказати, що це не так. Це міф.

«Слово «переговори» асоціюється з досягненням балансу, справедливості й миру. Але це помилкове враження. По-перше, війни зазвичай закінчуються не переговорами. А по-друге, переговори не обов’язково приносять мир», - пише Райтц.

Для прикладу він пропонує розглянути досвід Польщі. В часи Другої світової війни спочатку вона стала жертвою пакту між Адольфом Гітлером і Йосипом Сталіним, які знищили країну. А згодом Польща стала жертвою Сталіна і західних союзників. На переговорах в Ялті радянський диктатор наполягав, щоб польська держава відійшла під владу його імперії. Американці і британці погодилися з цим під час переговорів у Потсдамі в 1945 році.


Лесь Димань, ZN.ua





Интересные новости
Литва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дніЛитва оригінально відповіла на погрози Росії про захоплення за три дні
Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”Ворог знову вдарив ракетою по Одещині та бомбардував Зміїний – ситуація від ОК “Південь”
Окупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеціОкупанти посилюють угруповання, готуючись до наступної атаки: яке місто опинилося в небезпеці
У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"У Бєлгороді загинула родина з України: "росія знищує наших людей і на своїй території"
Російську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарніРосійську журналістку Марію Пономаренко, яка написала правду про Маріуполь, перевезли із СІЗО до психіатричної лікарні
Блок рекламы


Похожие новости
NYT: Росія наступає, нещадно обстрілюючи Україну, але чи буде ця стратегія працювати й далі?NYT: Росія наступає, нещадно обстрілюючи Україну, але чи буде ця стратегія працювати й далі?
Фінляндія та Швеція завершили переговори про вступ до НАТОФінляндія та Швеція завершили переговори про вступ до НАТО
«Слуга народу» намагається «монополізувати» право на боротьбу за Україну – Blick«Слуга народу» намагається «монополізувати» право на боротьбу за Україну – Blick
Кремль хоче зруйнувати Україну, ми ніколи не дозволимо цьому статися — фон дер ЛяйєнКремль хоче зруйнувати Україну, ми ніколи не дозволимо цьому статися — фон дер Ляйєн
У Польщі заговорили про введення миротворчої місії в Україну: "Щоб мир був справді гарантований"У Польщі заговорили про введення миротворчої місії в Україну: "Щоб мир був справді гарантований"
Виїзд чоловіків за кордон: Рада розширила список громадян, яким можуть дозволити залишити УкраїнуВиїзд чоловіків за кордон: Рада розширила список громадян, яким можуть дозволити залишити Україну
СБУ ліквідувала потужний канал незаконної легалізації росіян, які втекли з Росії в УкраїнуСБУ ліквідувала потужний канал незаконної легалізації росіян, які втекли з Росії в Україну
З 24 лютого в Україну повернули тіла понад 400 загиблих захисників — ВерещукЗ 24 лютого в Україну повернули тіла понад 400 загиблих захисників — Верещук
На Банковій відповіли Кремлю на пропозицію здати УкраїнуНа Банковій відповіли Кремлю на пропозицію здати Україну
"Рішення було прийнято за рік": Шольц видав, як путін готувався до вторгнення в Україну"Рішення було прийнято за рік": Шольц видав, як путін готувався до вторгнення в Україну
Последние новости
Подгружаем последние новости