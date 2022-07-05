Focus: Переговори з Путіним не принесуть мир в Україну, це ілюзія
Ані Москва, ані Київ, ані Захід не зацікавлені в переговорах зараз, тим більше, що війни не обов’язково повинні закінчуватися саме таким чином, інформує
Німеччиною блукає привид під назвою «рішення війни через переговори». Ця мантра спирається на те, що вже давно втрачене - на верховенство закону. Але Владімір Путін не хоче брати участі в серйозних переговорах. Він віддає накази вести війну далі. І «друзі миру» нічого з цим не можуть вдіяти.
Про це в своїй статті пише головний редактор онлайн-підрозділу видання
«Слово «переговори» асоціюється з досягненням балансу, справедливості й миру. Але це помилкове враження. По-перше, війни зазвичай закінчуються не переговорами. А по-друге, переговори не обов’язково приносять мир», - пише Райтц.
Для прикладу він пропонує розглянути досвід Польщі. В часи Другої світової війни спочатку вона стала жертвою пакту між Адольфом Гітлером і Йосипом Сталіним, які знищили країну. А згодом Польща стала жертвою Сталіна і західних союзників. На переговорах в Ялті радянський диктатор наполягав, щоб польська держава відійшла під владу його імперії. Американці і британці погодилися з цим під час переговорів у Потсдамі в 1945 році.