Німеччиною блукає привид під назвою «рішення війни через переговори». Ця мантра спирається на те, що вже давно втрачене - на верховенство закону. Але Владімір Путін не хоче брати участі в серйозних переговорах. Він віддає накази вести війну далі. І «друзі миру» нічого з цим не можуть вдіяти.

Про це в своїй статті пише головний редактор онлайн-підрозділу видання Focus Ульріх Райтц, додаючи, що федеральний президент ФРН Франк Вальтер Штайнмаєр був останнім в країні, що гучно заявив, що «кожна війна закінчується за столом переговорів». Але можна точно сказати, що це не так. Це міф.

«Слово «переговори» асоціюється з досягненням балансу, справедливості й миру. Але це помилкове враження. По-перше, війни зазвичай закінчуються не переговорами. А по-друге, переговори не обов’язково приносять мир», - пише Райтц.

Для прикладу він пропонує розглянути досвід Польщі. В часи Другої світової війни спочатку вона стала жертвою пакту між Адольфом Гітлером і Йосипом Сталіним, які знищили країну. А згодом Польща стала жертвою Сталіна і західних союзників. На переговорах в Ялті радянський диктатор наполягав, щоб польська держава відійшла під владу його імперії. Американці і британці погодилися з цим під час переговорів у Потсдамі в 1945 році.