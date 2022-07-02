Загарбники вихваляються рідним, як добивають поранених українців — перехоплення СБУ

Російські загарбники вихваляються рідним, як добивають поранених українців. СБУ опублікувала чергове перехоплення розмови окупантів.

«На нашій землі вони втілюють свої хворі фантазії, а війну проти України називають «вечериночкой», - зазначає СБУ .

«Ну это, я такой думаю, б**ть - попробовать горло перерезать? Х**к, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?..», - розповідає своїй дружині окупант, який перебуває на півдні України.

Жінка спочатку дивується кровожерливим фантазіям чоловіка, але зрештою починає сміятися.

Тим часом загарбник просить дружину нікому про це не розповідати.