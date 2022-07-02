Загарбники вихваляються рідним, як добивають поранених українців — перехоплення СБУ
Окупанти продовжують вчиняти воєнні злочини.
Російські загарбники вихваляються рідним, як добивають поранених українців. СБУ
«На нашій землі вони втілюють свої хворі фантазії, а війну проти України називають «вечериночкой», - зазначає СБУ.
«Ну это, я такой думаю, б**ть - попробовать горло перерезать? Х**к, короче… Просто перерезал ему горло. Ну когда я еще человеку горло перережу?..», - розповідає своїй дружині окупант, який перебуває на півдні України.
Жінка спочатку дивується кровожерливим фантазіям чоловіка, але зрештою починає сміятися.
Тим часом загарбник просить дружину нікому про це не розповідати.
«Але тепер його секрети знатиме весь світ. Сам рашист та його звірства задокументовані у відповідних кримінальних провадженнях», - наголосили в СБУ.