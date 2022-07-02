Кремль готує мобілізацію російської економіки та промисловості — аналітики ISW

Влада Росії готує свою економіку до "особливих зобов'язань" для підтримки так званої "спецоперації" на території України. У цьому упевнені аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль готує умови для мобілізації російської економіки у рамках підготовки до затяжної війни в Україні.

"Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, мобілізує російську економіку та промисловість для підтримки військових дій, але ще не вжив аналогічних заходів щодо масштабної мобілізації громадян", - повідомляють в ISW.

Аналітики посилаються на законопроекти, які дозволять примушувати бізнес до держзамовлення на користь армії та спецслужб, а співробітників – до роботи ночами.

"Поправка забороняє російським підприємствам відмовлятися приймати державні замовлення на забезпечення "спеціальних військових операцій" та дозволить Кремлю змінювати контракти працівників та умови праці, наприклад, змушувати працівників працювати вночі або в дні державних свят", - упевнені в ISW.

В описі поправок зазначається, що "спеціальна військова операція" демонструє дефіцит постачання, а саме матеріалів та запчастин, необхідних для ремонту військової техніки. Також зазначено, що російським чиновникам необхідно "концентрувати зусилля в окремих секторах економіки".