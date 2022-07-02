Кремль готує мобілізацію російської економіки та промисловості — аналітики ISW

Підготовлено проект закону щодо примусу бізнесу до держзамовлення на користь армії, інформує ZN.ua.

Влада Росії готує свою економіку до "особливих зобов'язань" для підтримки так званої "спецоперації" на території України. У цьому упевнені аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Кремль готує умови для мобілізації російської економіки у рамках підготовки до затяжної війни в Україні.

"Президент Росії Володимир Путін, ймовірно, мобілізує російську економіку та промисловість для підтримки військових дій, але ще не вжив аналогічних заходів щодо масштабної мобілізації громадян", - повідомляють в ISW.

Аналітики посилаються на законопроекти, які дозволять примушувати бізнес до держзамовлення на користь армії та спецслужб, а співробітників – до роботи ночами.

"Поправка забороняє російським підприємствам відмовлятися приймати державні замовлення на забезпечення "спеціальних військових операцій" та дозволить Кремлю змінювати контракти працівників та умови праці, наприклад, змушувати працівників працювати вночі або в дні державних свят", - упевнені в ISW.

В описі поправок зазначається, що "спеціальна військова операція" демонструє дефіцит постачання, а саме матеріалів та запчастин, необхідних для ремонту військової техніки. Також зазначено, що російським чиновникам необхідно "концентрувати зусилля в окремих секторах економіки".


Олена Середа, ZN.ua





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