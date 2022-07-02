Поліція відкрила вогонь по мітингувальникам в Узбекистані: всі подробиці, фото та відео

У Республіці Узбекистан у столиці автономного Каракалпакстану Нукус тисячі громадян влаштували масові протести на вулиці проти змін Конституції. Поліція відкрила вогонь по протестувальниках. Є постраждалі та загиблі. У регіоні відключили інтернет.

Про це інформує "Радіо Азаттик", інформує Апостроф .

Новою Конституцією місцева влада хоче "обнулити" терміни правління для глави держави Шавката Мірзієєва, який править з 2016 року, а також виключити суверенний статус Каракалпакстану та його право на вихід зі складу республіки.

Цьому регіону присвячено розділ 17 із чинної Конституції. У ньому йдеться про те, що Каракалпакстан є суверенною республікою, а її народ має право на відокремлення від Узбекистану на основі загального референдуму місцевих жителів. Ці пункти з нової редакції Конституції вилучили, що обурило громадян. Якщо її ухвалять, то Каракалпакстан не зможе вийти зі складу Узбекистану - одного з партнерів РФ у Середній Азії, куди Кремль вкладає великі кошти.

Мітингувальники в Нукусі змогли домогтися звільнення одного з лідерів опозиції Даулетмурата Тажимуратова. Однак МВС Узбекистану повідомляє, що поліція "працює над придушенням протестувальників". Так вони називають стрілянину по мітингувальниках, яку відкрили правоохоронці.

За даними Telegram-каналу "Ateo Breaking", співробітники мобільного загону особливого призначення (МЗОП) МВС використовували засоби шумового впливу. Одна з шашок потрапила у голову протестувальника. Очевидці стверджують, що через отримані травми він загинув. Також у хід йшли і гумові кулі, сльозогінний газ та водомети.

"Співробітники правоохоронних органів використали проти мітингувальників гумові кулі. Двом учасникам мітингу потрапили по ногах. Одного з них відвезли на цивільному автомобілі марки DAMAS, другого посадили в машину ГУБДР", - йдеться у повідомленні.

Також поранені намагаються потрапити до Екстреної лікарні на вулиці Калініна, але мітингувальників пускають лише у внутрішній двір лікарні.

"За отриманою інформацією, у дворі на лавах та стільцях сиділи постраждалі. Судячи з усього, вони стали жертвами сльозогінного газу (їм було важко дихати, вони прикривали обличчя). Лікарі не підпускали нікого до пацієнтів, вимагали не ставити запитань і не знімати фото та відео", - зазначається у повідомленні.

Водночас мобільні загони особливого призначення МВС та співробітники Нацгвардії перевіряли сумки та кишені на вході на територію лікарні, а на виході просили видалити всі зняті матеріали.

"Після перевірки телефону нас випроводили. Ідучи ми помітили, що палати переповнені, і в них є люди у формі", - сказало джерело Telegram-каналу.

Ситуація у столиці Каракалпакстану загострюється ще й відключенням інтернету. Також в Нукус відправлено 3 військово-транспортні літаки, повідомляє "Ateo Breaking".

Нагадаємо, 14 грудня 1990 року парламент автономної республіки Каракалпакстан у складі Узбецької РСР ухвалив декларацію про державний суверенітет, яка передбачає повну незалежність держави.

Через три роки уряд Узбекистану підписав з Каракалпакстаном міждержавний договір на 20 років про входження Каракалпакстану до складу Узбекистану з правом виходу автономної республіки через референдум. Через 20 років обіцянку так і не виконали, а ті, хто порушує це питання, перебувають на даний момент у вигнанні за кордоном.