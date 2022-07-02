З Севастополя вийшов старий російський десантний корабель проєкту "Тапір"

Після швартування в Південній бухті, з Севастополя вийшов старий десантний російський військовий корабель проєкту 1171 "Тапір". Такого роду судна, які в НАТО класифікують як Ivan Gren, призначені для висадки десанту, перевезення бойової, вантажної техніки та обладнання. Про зміну дислокації корабля повідомляє Крим.Реалії.

У складі Чорноморського флоту було три таких кораблі, один з них – ВДК "Саратов" був знищений українськими військовими в порту Бердянська. Два інших - "Орськ" (бортовий номер 148) і "Микола Фільченков" (152).

Уточнимо, що з метою ускладнення ідентифікації в морі, противник з початку нового витка війни вдається до зафарбовування бортових номерів суден.