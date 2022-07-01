Московські чиновники бояться працювати без охорони на окупованих територіях, військові їх посилають до ФСБ та Росгвардії - розвідка

Російські чиновники на окупованих територіях бояться розправи з боку місцевого населення та скаржаться на Міноборони РФ за відмову у забезпеченні безпеки. Російські військові посилають чиновників просити охорону у ФСБ та Росгвардії.

Про це Guildhall отримав від української розвідки, інформує Апостроф.

Робоча група Міністерства праці та соціальної політики РФ прибула з Москви до окупованих Херсонської та Запорізької областей з метою організації соціального забезпечення місцевого населення, але Міністерство оборони РФ відмовилося забезпечити їх належним рівнем охорони.

Чиновники побоюються за своє життя, а деякі з них відмовляються працювати, доки не буде забезпечена безпека. Російські військові у відповідь заявляють, що забезпеченням безпеки на окупованих територіях повинні займатися ФСБ і Росгвардія, а сил Міноборони РФ не вистачить для охорони всіх представників окупаційної влади через високу ворожість місцевого населення і випадки партизанських атак і диверсій, що почастішали.

Конфлікт вийшов на центральний рівень, досягнувши адміністрації Путіна, і тепер його рішенням займається перший заступник голови АП РФ Сергій Кирієнко, який вже найближчими днями прибуде до окупованого Херсона.


Іван Троянов, Апостроф





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