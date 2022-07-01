Московські чиновники бояться працювати без охорони на окупованих територіях, військові їх посилають до ФСБ та Росгвардії - розвідка
Російські чиновники на окупованих територіях бояться розправи з боку місцевого населення та скаржаться на Міноборони РФ за відмову у забезпеченні безпеки. Російські військові посилають чиновників просити охорону у ФСБ та Росгвардії.
Про це Guildhall отримав від української розвідки, інформує
Робоча група Міністерства праці та соціальної політики РФ прибула з Москви до окупованих Херсонської та Запорізької областей з метою організації соціального забезпечення місцевого населення, але Міністерство оборони РФ відмовилося забезпечити їх належним рівнем охорони.
Чиновники побоюються за своє життя, а деякі з них відмовляються працювати, доки не буде забезпечена безпека. Російські військові у відповідь заявляють, що забезпеченням безпеки на окупованих територіях повинні займатися ФСБ і Росгвардія, а сил Міноборони РФ не вистачить для охорони всіх представників окупаційної влади через високу ворожість місцевого населення і випадки партизанських атак і диверсій, що почастішали.
Конфлікт вийшов на центральний рівень, досягнувши адміністрації Путіна, і тепер його рішенням займається перший заступник голови АП РФ Сергій Кирієнко, який вже найближчими днями прибуде до окупованого Херсона.