Нічний обстріл Одещини: число загиблих збільшилося, серед поранених шестеро дітей

Число загиблих внаслідок обстрілу окупантами Одещини збільшилося до 19 осіб, повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Сергій Крук. Серед 38 постраждалих, шестеро – діти.

«Працюємо у Сергіївці, що на Одещині. Тут рашисти вночі завдали ракетного удару по житловому будинку та базі відпочинку, де перебували мирні люди. На місці від ночі працюють рятувальники. На даний момент відомо про 19 загиблих та 38 постраждалих, з яких 6 дітей», – зазначив Крук.

За його словами, вже організовано зв'язок з усіма службами та військовою адміністрацією. Крім того, працюють психологи ДСНС. Сергій Крук закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги, та у разі її оголошення прямувати до укриття.