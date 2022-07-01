Загарбники намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську Стрілку — розвідка

Головна причина втечі окупантів — великі втрати через точні удари української артилерії, інформує ZN.ua.

Загарбники намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську Стрілку — розвідка
© Минобороны РоSSии/t.me

Російські окупанти намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську Стрілку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, в тимчасово окупованій Калинівці Херсонської області з’явилась група загарбників-дезертирів віком 18-20 років.

Окупанти одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Вони просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений, повідомляє розвідка.

Крім того, при собі загарбники мають три автомати Калашнікова. Рухаються окупанти в бік Криму, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються.

За даними української розвідки, загалом, в Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських окупантів.

Головна причина втечі загарбників – великі втрати через точні удари української артилерії.

Як повідомляє ГУР, найчастіше втікачі намагаються дістатися до Криму через Арабатську Стрілку. Серед загарбників цей маршрут вважається безпечним та добре «відпрацьованим».


Анастасія Гурін, ZN.ua





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