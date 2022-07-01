Загарбники намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську Стрілку — розвідка

Російські окупанти намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську Стрілку. Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, в тимчасово окупованій Калинівці Херсонської області з’явилась група загарбників-дезертирів віком 18-20 років.

Окупанти одягнуті у військовий однострій російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Вони просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений, повідомляє розвідка.

Крім того, при собі загарбники мають три автомати Калашнікова. Рухаються окупанти в бік Криму, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються.

За даними української розвідки, загалом, в Херсонській області фіксуються непоодинокі випадки дезертирства російських окупантів.

Головна причина втечі загарбників – великі втрати через точні удари української артилерії.

Як повідомляє ГУР, найчастіше втікачі намагаються дістатися до Криму через Арабатську Стрілку. Серед загарбників цей маршрут вважається безпечним та добре «відпрацьованим».