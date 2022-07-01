В Україні почав діяти жорсткий закон щодо росіян: що змінилося з 1 липня

кордон з Росією

Україна запроваджує візовий режим для громадян Росії з 1 липня.

Як повідомляє Politeka.net, росіяни зможуть оформити необхідні для в'їзду документи у візових центрах VFS Global у Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Калінінграді, Казані, Новосибірську, Ростові-на-Дону та Самарі.

Втім, наявність візи не є гарантією для перетину кордонів - остаточне рішення ухвалюють прикордонники.

прикордонник, прикордонна служба України

Додамо також, що що візи не зможуть отримати громадяни росії, які перебувають під санкціями, і ті, хто перебувають у переліку осіб, які становлять загрозу нацбезпеці України.

Крім того зазначимо, що громадяни рф – жителі прикордонних регіонів російської федерації також повинні в'їжджати в Україну та виїжджати з України виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.

«Запровадження візового режиму з рф – продуманий крок, який дозволить захистити національну безпеку України» – заявляв міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

З ініціативою запровадження візового режиму з країною-агресором виступив народ України. Було подано електронну петицію президенту, і Володимир Зеленський її підтримав, давши доручення Кабміну розробити механізм.


Катерина Петренко, politeka.net





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