Посол Мельник заявив, що немає доказів вбивств бандерівцями тисяч євреїв, але в Польщі в таке вірять. У МЗС від цих слів дистанціювалися

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що наразі немає доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв. Під час інтерв'ю DW він зауважив, що цей наратив просувають росіяни, а у Польщі, Німеччині та в Ізраїлі в це вірять.

В МЗС України на це відреагували. У заяві спікера Олега Ніколенка, опублікованій на сайті відомства , зазначено, що позиція дипломата не є позицією усього міністерства, а виключно його думкою.

"Ми впевнені, що відносини України та Польщі зараз перебувають на своєму піку. Україна вдячна Польщі за безпрецедентну підтримку в боротьбі з агресією Росії. Нас ніщо не роз'єднує, оскільки як в Києві, так і в Варшаві є повне порозуміння щодо необхідності збереження єдності перед нагальними загрозами", – додав Ніколенко.