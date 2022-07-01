Посол Мельник заявив, що немає доказів вбивств бандерівцями тисяч євреїв, але в Польщі в таке вірять. У МЗС від цих слів дистанціювалися

Там зауважили, що відносини Києва та Варшави зараз на своєму піку і їх ніщо не зможе зіпсувати, інформує ZN.ua.

Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що наразі немає доказів того, що бандерівці вбили сотні тисяч євреїв. Під час інтерв'ю DW він зауважив, що цей наратив просувають росіяни, а у Польщі, Німеччині та в Ізраїлі в це вірять.

В МЗС України на це відреагували. У заяві спікера Олега Ніколенка, опублікованій на сайті відомства, зазначено, що позиція дипломата не є позицією усього міністерства, а виключно його думкою.

"Ми впевнені, що відносини України та Польщі зараз перебувають на своєму піку. Україна вдячна Польщі за безпрецедентну підтримку в боротьбі з агресією Росії. Нас ніщо не роз'єднує, оскільки як в Києві, так і в Варшаві є повне порозуміння щодо необхідності збереження єдності перед нагальними загрозами", – додав Ніколенко.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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