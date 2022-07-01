"Який же він чмоня": путіна залишили без урочистої зустрічі останні союзники, кадри
Путін отримав «особливий» прийом під час свого візиту на міжнародний саміт.
На дуже промовисту деталь стосовно президента Росії звернули увагу в мережі. Днями путін вперше з 24 лютого взяв участь у заході, який проходив за кордоном – він прибув до Туркменістану на каспійський саміт.
Наступного дня після заходу у мережі з'явилися кадри прибуття путіна до країни. Вони наочно показали, що зустріч президента Росії проходила зовсім не так, як його колег. На відео можна було побачити, що всіх президентів-учасників саміту біля трапів літаків зустрічали діти із хлібом-сіллю та квітами.
Виняток зробили тільки для путіна, який зійшов з літака на самоті, а внизу його ніхто не зустрічав.
У мережі відразу почали коментувати цю деталь.
«Він кудись виїхав та вижив?», «Путін боїться отруєння. Він у цьому розбирається, думає і з ним так само вчинять», «просто мусульмани його за людину не вважають і правильно роблять», «ходить як качка і з правою рукою реально проблеми», «Так манія переслідування. Боїться всього», «Нічого особистого. Сам попросив. Просто він любить цькувати людей, і сам боїться стати жертвою отруєння», «Який він чмоня», - пишуть люди.
Журналисты обратили внимание, что глав государств, приехавших в Ашхабад на Каспийский саммит, встречали с цветами и хлебом-солью. Встретили всех, кроме Путина.
Журналисты обратили внимание, что глав государств, приехавших в Ашхабад на Каспийский саммит, встречали с цветами и хлебом-солью. Встретили всех, кроме Путина.