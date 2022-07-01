"Який же він чмоня": путіна залишили без урочистої зустрічі останні союзники, кадри

Владимир Путин

Путін отримав «особливий» прийом під час свого візиту на міжнародний саміт.

На дуже промовисту деталь стосовно президента Росії звернули увагу в мережі. Днями путін вперше з 24 лютого взяв участь у заході, який проходив за кордоном – він прибув до Туркменістану на каспійський саміт.

Наступного дня після заходу у мережі з'явилися кадри прибуття путіна до країни. Вони наочно показали, що зустріч президента Росії проходила зовсім не так, як його колег. На відео можна було побачити, що всіх президентів-учасників саміту біля трапів літаків зустрічали діти із хлібом-сіллю та квітами.

Виняток зробили тільки для путіна, який зійшов з літака на самоті, а внизу його ніхто не зустрічав.

У мережі відразу почали коментувати цю деталь.

«Він кудись виїхав та вижив?», «Путін боїться отруєння. Він у цьому розбирається, думає і з ним так само вчинять», «просто мусульмани його за людину не вважають і правильно роблять», «ходить як качка і з правою рукою реально проблеми», «Так манія переслідування. Боїться всього», «Нічого особистого. Сам попросив. Просто він любить цькувати людей, і сам боїться стати жертвою отруєння», «Який він чмоня», - пишуть люди.

Журналисты обратили внимание, что глав государств, приехавших в Ашхабад на Каспийский саммит, встречали с цветами и хлебом-солью. Встретили всех, кроме Путина. pic.twitter.com/hJBP3nnHEP

— Радио Свобода (@SvobodaRadio) June 30, 2022


Дарья Волкова, politeka.net





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