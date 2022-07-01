З цього моменту почнеться крах: Піонтковський назвав українське місто, яке здатне зруйнувати режим путіна

Є спосіб обрушити режим у росії.

Україна здатна обрушити всю систему росії. Зокрема, коли українські захисники здійснять деокупацію Херсона, у росіян та кремлівських еліт настане "прозріння". Про це розповів російський політолог та публіцист Андрій Піонтковський в інтерв'ю "Україна 24".

Експерт попередив, що смерть володимира путіна не змінить агресивний курс Кремля. Однак є спосіб обрушити режим у росії. Зокрема, він вважає, що крах режиму настане після військової поразки росії - його провісником може стати звільнення Херсона від загарбників.

"Втрата Херсона все негайно обвалить в рф і у жителів росії почнуть відкриватися очі, вони будуть вибиратися з кокона ТБ-пропаганди. Навіть у бункері пацани запитають заради чого путін затівав цю війну. З цього моменту і почнеться крах", - упевнений Андрій Піонтковський.

Піонтковський підкреслив, що тоді в росії розпочнуться внутрішньополітичні процеси, які призведуть до зміни влади. Тобто коли країну-агресора вже виженуть із території України і залишать росіян розгрібати наслідки цієї війни.