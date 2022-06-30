Втеча окупантів зі Зміїного обрастає новими подробицями: "Висадка десанту в Одесі..."

Втеча окупантів зі Зміїного обрастає новими подробицями:

Україна, окрім операції на острові Зміїний, провела ще декілька важливих дій для розблокування наших морських шляхів.

Про це, як пише Politeka.net, повідомив нардеп Олексій Гончаренко. Але, за його словами, розкрити деталі цих операцій можна буде лише після закінчення війни.

«Зміїний росіяни не залишили просто так. Вони звідти не виходили ні з якою доброю чи недоброю волею. Вони втікли з Зміїного через жорсткі та вдалі дії ЗСУ. Зміїний ключова точка для розблокування нашого зернового експорту», - пояснив Гончаренко, коментуючи новину про те, що росіяни втекли з острова.

«Висадка десанта в Одесі стає фактично неможливою. Чорноморський флот рф замикається лише біля Криму. Підходити ближче буде значити отримувати нові втрати своїх кораблів», - додав Гончаренко.

Також нардеп назвав війну України на морі уникальною, бо країна у якої немає свого флоту домінує над країною, яка має один з найбільших та найсильніших флотів в світі.

«Те, що роблять ЗСУ - це фантастика», - зазначив Гончаренко.

Тим часом міноборони рф підтвердило той факт, що їхні військові залишили український острів. Втім, ганебну втечу російське міністерство назвало «жестом доброї волі».

 


Катерина Петренко, politeka.net





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